16:33
30 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      50 дней карантина: лучшие мемы

      - Читати новину українською
      Карантин в Украине 2020 – смешные мемы про коронавирус
      Найсмішніші меми про коронавірус / Картинка із соцмереж

      Уже 50 дней в Украине действует карантин из-за вспышки COVID-19. От инфекции страдает весь мир, однако люди находят возможность отвлечься от негатива и побороть страх перед этой угрозой. Как? С помощью шуток и забавных мемов, которые заставляют улыбнуться. Ведь смех - это еще и мощное оружие, в том числе – в борьбе с коронавирусом. Мы подобрали для вас самые смешные мемы за все время карантина.

      Карантин и домашние животные

      В сети шутят о домашних любимцах, которым необычно так часто видеть своих владельцев дома. Больше всего недовольны – котики: люди просто мешают им заниматься своими секретными делами дома.

      Улыбнитесь Сеть растрогал бульдог, который скучает на карантине: фото и видео несчастного животного

      Вот кто-кто, а этот котик настроен серьезно / Листайте галерею, чтобы понять его намерения

      А что? Стресс напал из-за человека дома:

      мем
      Этот котик, кажется, тоже настроен серьезно

      мем
      Ну когда уже на работу​?

      мем
      Если видите такой взгляд, тогда все ясно

      мем
      Популярный запрос среди котиков


      А вот после того, как в Украине запретили гулять в парках, собакам этот карантин тоже надоел.

      мем
      Сколько можно гулять​?

      мем
      Уж лучше здесь пересидеть

      мем
      В магазин так в магазин

      Современные путешествия

      COVID-19 внес много изменений в жизнь людей. В частности, закрыл мир для путешествий. Настоящее приключенческое путешествие теперь это посещение продуктового магазина. Если же проявить фантазию, то кухня может стать неплохим пабом, ванная – аквапарком, а балкон, если повезет с солнцем, – пляжем.

      Варианты карантинных путешествий​

      Вот так да На Одесщине женщина воспользовалась услугами салона во время карантина и "сдала" его полиции

      Пасха прошла, а мемы остались

      Одними из самых смешных шуток были те, что касались карантина и Пасхи. В этом году украинцев очень просили на Пасху оставаться дома. Над нарушителями же шутили в сети.

      Пасха і меми
      Понятне предупреждение

      Пасха карантин меми
      Намек тоже понятен

      Карантинные будни и работа

      Для экстравертов – это ад, безрадостны и родители, на которых "оставили" детей с уроками. В сети над этим не устают шутить.

      мем
      А кто говорил, что будет легко​?

      мем
      Реалии карантина

      мем
      Упс…

      И напоследок – смешная песенка о реалиях карантина: видео

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Мемы Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      28 апреля , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Экзамен по ПДД: как к нему подготовиться онлайн
      сегодня , 16:03 Экзамен по ПДД: как к нему подготовиться онлайн
      Ярослав Голобородько