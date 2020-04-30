50 дней карантина: лучшие мемы
Уже 50 дней в Украине действует карантин из-за вспышки COVID-19. От инфекции страдает весь мир, однако люди находят возможность отвлечься от негатива и побороть страх перед этой угрозой. Как? С помощью шуток и забавных мемов, которые заставляют улыбнуться. Ведь смех - это еще и мощное оружие, в том числе – в борьбе с коронавирусом. Мы подобрали для вас самые смешные мемы за все время карантина.
Карантин и домашние животные
В сети шутят о домашних любимцах, которым необычно так часто видеть своих владельцев дома. Больше всего недовольны – котики: люди просто мешают им заниматься своими секретными делами дома.
Улыбнитесь Сеть растрогал бульдог, который скучает на карантине: фото и видео несчастного животного
Вот кто-кто, а этот котик настроен серьезно / Листайте галерею, чтобы понять его намерения
А что? Стресс напал из-за человека дома:
Этот котик, кажется, тоже настроен серьезно
Ну когда уже на работу?
Если видите такой взгляд, тогда все ясно
Популярный запрос среди котиков
А вот после того, как в Украине запретили гулять в парках, собакам этот карантин тоже надоел.
Сколько можно гулять?
Уж лучше здесь пересидеть
В магазин так в магазин
Современные путешествия
COVID-19 внес много изменений в жизнь людей. В частности, закрыл мир для путешествий. Настоящее приключенческое путешествие теперь это посещение продуктового магазина. Если же проявить фантазию, то кухня может стать неплохим пабом, ванная – аквапарком, а балкон, если повезет с солнцем, – пляжем.
Варианты карантинных путешествий
Вот так да На Одесщине женщина воспользовалась услугами салона во время карантина и "сдала" его полиции
Пасха прошла, а мемы остались
Одними из самых смешных шуток были те, что касались карантина и Пасхи. В этом году украинцев очень просили на Пасху оставаться дома. Над нарушителями же шутили в сети.
Понятне предупреждение
Намек тоже понятен
Карантинные будни и работа
Для экстравертов – это ад, безрадостны и родители, на которых "оставили" детей с уроками. В сети над этим не устают шутить.
А кто говорил, что будет легко?
Реалии карантина
Упс…
И напоследок – смешная песенка о реалиях карантина: видео