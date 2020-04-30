50 дней карантина: лучшие мемы

Уже 50 дней в Украине действует карантин из-за вспышки COVID-19. От инфекции страдает весь мир, однако люди находят возможность отвлечься от негатива и побороть страх перед этой угрозой. Как? С помощью шуток и забавных мемов, которые заставляют улыбнуться. Ведь смех - это еще и мощное оружие, в том числе – в борьбе с коронавирусом. Мы подобрали для вас самые смешные мемы за все время карантина.

Карантин и домашние животные

В сети шутят о домашних любимцах, которым необычно так часто видеть своих владельцев дома. Больше всего недовольны – котики: люди просто мешают им заниматься своими секретными делами дома.

Улыбнитесь Сеть растрогал бульдог, который скучает на карантине: фото и видео несчастного животного

Вот кто-кто, а этот котик настроен серьезно / Листайте галерею, чтобы понять его намерения

А что? Стресс напал из-за человека дома:



Этот котик, кажется, тоже настроен серьезно



Ну когда уже на работу​?



Если видите такой взгляд, тогда все ясно



Популярный запрос среди котиков



А вот после того, как в Украине запретили гулять в парках, собакам этот карантин тоже надоел.



Сколько можно гулять​?



Уж лучше здесь пересидеть



В магазин так в магазин

Современные путешествия

COVID-19 внес много изменений в жизнь людей. В частности, закрыл мир для путешествий. Настоящее приключенческое путешествие теперь это посещение продуктового магазина. Если же проявить фантазию, то кухня может стать неплохим пабом, ванная – аквапарком, а балкон, если повезет с солнцем, – пляжем.

Варианты карантинных путешествий​

Вот так да На Одесщине женщина воспользовалась услугами салона во время карантина и "сдала" его полиции

Пасха прошла, а мемы остались

Одними из самых смешных шуток были те, что касались карантина и Пасхи. В этом году украинцев очень просили на Пасху оставаться дома. Над нарушителями же шутили в сети.



Понятне предупреждение



Намек тоже понятен

Карантинные будни и работа

Для экстравертов – это ад, безрадостны и родители, на которых "оставили" детей с уроками. В сети над этим не устают шутить.



А кто говорил, что будет легко​?



Реалии карантина



Упс…

И напоследок – смешная песенка о реалиях карантина: видео