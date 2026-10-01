Не только F-16: какие самолеты могут эффективно перехватывать реактивные "Шахеды"
Реактивные "Шахеды" значительно затрудняют работу авиации, которую можно задействовать для перехвата обычных беспилотников. Если цель разгоняется до 600 – 700 километров в час, более медленному самолету уже гораздо сложнее догнать ее и выйти на атаку.
Военный обозреватель Дэвид Шарп в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал возможности A-29 Super Tucano и других самолетов в борьбе с новыми угрозами. При такой скорости дронов решающим становится не только тип перехватчика, но и то, как быстро цель будет обнаружена и на нее наведена авиация.
Реактивные дроны требуют более быстрых перехватчиков
Super Tucano может быть полезен против более медленных беспилотников, однако реактивные цели предъявляют к авиации другие требования. Если дрон летит значительно быстрее обычного "Шахеда", самолету нужен достаточный запас скорости, чтобы успеть выйти на перехват.
Если боеприпас может лететь уже не со скоростью 400–500 километров в час, а 600–700, более медленному самолету будет очень сложно с ним встретиться. Соответственно, его эффективность резко падает,
– пояснил Шарп.
Для таких задач не обязательно каждый раз задействовать дорогостоящие истребители F-16 или Mirage. Значительный потенциал имеют учебно-боевые самолеты, в частности реактивные, а в отдельных случаях и скоростные поршневые машины, однако они должны быть достаточно универсальными.
Очень желательно, чтобы это средство было универсальным. Мы видели, что электрические дроны-перехватчики были неплохим нишевым ответом против обычных "Шахедов", но против реактивных их эффективность резко снизилась и приблизилась к нулю,
– отметил военный обозреватель.
Аналогичная проблема возникает и с медленной авиацией: тратить значительные средства на самолет, который хорошо справляется с одним типом дронов, но практически не способен догнать реактивный, не всегда оправдано. Среди возможных вариантов Шарп назвал реактивные учебно-боевые машины, которые можно адаптировать для перехвата таких целей.
Дрон нужно увидеть что уже до подлета к цели
Самого быстрого самолета недостаточно, если он не получает точных данных о движении беспилотника. Перехват в значительной степени зависит от наземных систем обнаружения и целеуказания, которые должны как можно раньше обнаружить дрон и в дальнейшем постоянно его сопровождать.
Самое важное в борьбе с дронами, в частности реактивными, – обнаружить их на максимально раннем этапе, в идеале еще до пересечения границы. А дальше, благодаря сети радаров и датчиков, не выпускать цель ни на секунду,
– подчеркнул Шарп.
Постоянное сопровождение позволяет точнее определять, какое средство лучше применить в конкретный момент: наземный комплекс или авиацию. Для воздушного перехвата могут использоваться и самолеты типа Super Tucano, и реактивные учебно-боевые машины, если их соответствующим образом адаптировать.
Поражать дроны и крылатые ракеты можно даже авиационной пушкой, однако тогда самолету приходится опасно близко подлетать к цели. Гораздо более практичным вариантом были бы относительно недорогие ракеты класса "воздух–воздух", которые позволяют действовать с большего расстояния.
В идеале здесь нужны эффективные и недорогие ракеты "воздух–воздух", которые позволяют поражать такие средства с достаточного расстояния, а затем переключаться на следующую цель. И все это с минимальным риском,
– пояснил военный обозреватель.
Авиационная составляющая может играть существенную роль в борьбе как с обычными, так и с реактивными беспилотниками. Украинское командование рассматривает различные варианты, а среди необходимых решений Шарп назвал специально подобранные самолеты, которые могли бы перехватывать оба типа дронов наиболее оптимальным и относительно недорогим способом.
Шарп рассказал о возможностях Super Tucano: смотрите видео