Не только F-16: какие самолеты могут эффективно перехватывать реактивные "Шахеды"

Реактивные "Шахеды" значительно затрудняют работу авиации, которую можно задействовать для перехвата обычных беспилотников. Если цель разгоняется до 600 – 700 километров в час, более медленному самолету уже гораздо сложнее догнать ее и выйти на атаку.

Военный обозреватель Дэвид Шарп в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал возможности A-29 Super Tucano и других самолетов в борьбе с новыми угрозами. При такой скорости дронов решающим становится не только тип перехватчика, но и то, как быстро цель будет обнаружена и на нее наведена авиация.

Реактивные дроны требуют более быстрых перехватчиков

Super Tucano может быть полезен против более медленных беспилотников, однако реактивные цели предъявляют к авиации другие требования. Если дрон летит значительно быстрее обычного "Шахеда", самолету нужен достаточный запас скорости, чтобы успеть выйти на перехват.

Если боеприпас может лететь уже не со скоростью 400–500 километров в час, а 600–700, более медленному самолету будет очень сложно с ним встретиться. Соответственно, его эффективность резко падает,

– пояснил Шарп.

Для таких задач не обязательно каждый раз задействовать дорогостоящие истребители F-16 или Mirage. Значительный потенциал имеют учебно-боевые самолеты, в частности реактивные, а в отдельных случаях и скоростные поршневые машины, однако они должны быть достаточно универсальными.

Очень желательно, чтобы это средство было универсальным. Мы видели, что электрические дроны-перехватчики были неплохим нишевым ответом против обычных "Шахедов", но против реактивных их эффективность резко снизилась и приблизилась к нулю,

– отметил военный обозреватель.

Аналогичная проблема возникает и с медленной авиацией: тратить значительные средства на самолет, который хорошо справляется с одним типом дронов, но практически не способен догнать реактивный, не всегда оправдано. Среди возможных вариантов Шарп назвал реактивные учебно-боевые машины, которые можно адаптировать для перехвата таких целей.

Дрон нужно увидеть что уже до подлета к цели

Самого быстрого самолета недостаточно, если он не получает точных данных о движении беспилотника. Перехват в значительной степени зависит от наземных систем обнаружения и целеуказания, которые должны как можно раньше обнаружить дрон и в дальнейшем постоянно его сопровождать.

Самое важное в борьбе с дронами, в частности реактивными, – обнаружить их на максимально раннем этапе, в идеале еще до пересечения границы. А дальше, благодаря сети радаров и датчиков, не выпускать цель ни на секунду,

– подчеркнул Шарп.

Постоянное сопровождение позволяет точнее определять, какое средство лучше применить в конкретный момент: наземный комплекс или авиацию. Для воздушного перехвата могут использоваться и самолеты типа Super Tucano, и реактивные учебно-боевые машины, если их соответствующим образом адаптировать.

Поражать дроны и крылатые ракеты можно даже авиационной пушкой, однако тогда самолету приходится опасно близко подлетать к цели. Гораздо более практичным вариантом были бы относительно недорогие ракеты класса "воздух–воздух", которые позволяют действовать с большего расстояния.

В идеале здесь нужны эффективные и недорогие ракеты "воздух–воздух", которые позволяют поражать такие средства с достаточного расстояния, а затем переключаться на следующую цель. И все это с минимальным риском,

– пояснил военный обозреватель.

Авиационная составляющая может играть существенную роль в борьбе как с обычными, так и с реактивными беспилотниками. Украинское командование рассматривает различные варианты, а среди необходимых решений Шарп назвал специально подобранные самолеты, которые могли бы перехватывать оба типа дронов наиболее оптимальным и относительно недорогим способом.

Шарп рассказал о возможностях Super Tucano: смотрите видео