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      Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko

      Инновации 68 Читати новину українською

      В условиях бешеного ритма современной жизни не стоит отвлекаться на мелочи. Случайные последствия вчерашнего выходного, неуместное напоминание о насыщенном отдыхе и активные развлечения на природе в виде пятен на одежде – можно оставить современным технологиям.

      Иметь безупречный вид и не тратить для этого сверхусилий – в этом вам помогут инновации от beko. Стирка с паром в новых стиральных машинах с функцией SteamCure создана с пониманием того, что одежда – главный компонент вашего образа. А качество стирки определяет, как долго он вам прослужит и сохранит при этом внешний вид.

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      Функция пара активируется автоматически – достаточно лишь выбрать соответствующую программу. Горячий водяной пар подается снизу барабана, после равномерно распределяется по всей его полости. Перед стартом стирки пар деликатно размягчает грязь, облегчая его удаление. В конце же программы она делает белье более мягким, способствуя легкому разглаживанию складок во время дальнейшей глажки. К тому же, паровая обработка имеет еще и гигиенический эффект.

      Эффект пара способствует легкому глажению тканей, уничтожает неприятные запахи, а также обеспечивает достаточно высокий уровень гигиены. Эффект пара также обеспечивает вам максимально эффективную чистку барабана,
      – пояснил эксперт по продуктам компании beko Украина Андрей Станецкий.

      С техническими инновациями beko можно не только сохранить свои силы и нервы, но и сэкономите время. Если раньше нужно было выбирать: быстро постирать лишь несколько нужных вещей или полноценная стирка, которой надо посвятить не менее часа, то теперь можно загрузить стиральную машину на полную, и получить корзину чистого белья за каких-то 28 минут.

      пральна машина
      Стиральная машина от beko

      Beko предлагает технологию "Экспресс 14 минут", которая обеспечит Супербыструю стирку до двух килограмм белья, когда чистые вещи нужны срочно.

      пральна машина

      Для критических ситуаций beko предлагает технологию "Экспресс 14 минут"

      Бережное отношение к одежде, в частности, к деликатным тканям, обеспечивает новая конструкция барабана. Благодаря уникальному дизайну белье внутри перемещается плавными волнообразными движениями, а моющее средство быстрее растворяется в воде, позволяет достичь оптимального результата.

      Новые модели с расширенным барабаном стали менее громоздкими. Они занимают меньше места. Однако максимальный объем загруженного белья остался таким же. Усовершенствованная технология нейтрализации шума подарит комфорт и уют. С техникой beko – чистота и порядок в доме.

      Теги: Бытовая техника
      Источник: 24 канал
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