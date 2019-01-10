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      Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko

      Інновації 246 Читать новость на русском

      В умовах шаленого ритму сучасного життя не варто відволікатись на дрібниці. Випадкові наслідки вчорашнього вихідного, недоречні нагадування про насичений відпочинок та активні забави на природі у вигляді плям на одязі – можна залишити сучасним технологіям.

      Мати бездоганний вигляд і не витрачати для цього надзусиль – у цьому вам допоможуть інновації від beko. Прання з парою в нових пральних машинах з функцією SteamCure створено з розумінням того, що одяг – головний компонент вашого образу. А якість прання визначає, як довго він вам прослужить і збереже при цьому зовнішній вигляд.

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      Функція пари активується автоматично – достатньо лиш обрати відповідну програму. Гаряча водяна пара подається знизу барабана, опісля рівномірно розподіляється по всій його порожнині. Перед стартом прання пара делікатно розм'якшує бруд, полегшуючи його видалення. У кінці ж програми вона робить білизну м'якшою, сприяючи легшому розгладжуванню складок під час подальшого прасування. До того ж, парова обробка має ще й гігієнічний ефект.

      Ефект пари сприяє легкому прасуванню тканин, знищує неприємні запахи, а також забезпечує достатньо високий рівень гігієни. Ефект пари також забезпечує вам максимально ефективну чистку барабана,
      – пояснив експерт з продуктів компанії beko Україна Андрій Станецький.

      З технічними інноваціями beko можна не лише зберегти свої сили та нерви, а й зекономите час. Якщо раніше потрібно було обирати: швидко випрати лише кілька найпотрібніших речей або повноцінне прання, якому треба присвятити не менше ніж годину, то тепер можна завантажити пральну машину на повну, і отримати кошик чистої білизни за якихось 28 хвилин.

      пральна машина
      Пральна машина від beko

      Beko пропонує технологію "експрес 14 хвилин", яка забезпечить супершвидке прання до двох кілограм білизни, коли чисті речі потрібні терміново.

      пральна машина
      Для критичних ситуацій beko пропонує технологію "експрес 14 хвилин"

      Дбайливе ставлення до одягу, зокрема, до делікатних тканин, забезпечує нова конструкція барабана. Завдяки унікальному дизайну білизна всередині переміщається плавними хвилеподібними рухами, а мийний засіб швидше розчиняється у воді, що дозволяє досягти оптимального результату.

      Нові моделі з розширеним барабаном стали менш громіздкими. Вони займають менше місця. Однак максимальний об'єм завантаженої білизни залишився таким самим. Вдосконалена технологія нейтралізації шуму ще й подарує комфорт і затишок. З технікою beko – чистота і порядок в домі.

      Теги: Побутова техніка
      Джерело: 24 канал
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