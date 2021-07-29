Разговор с сотрудником супермаркета активисты снимали на видео. Они общались очень вежливо и объяснили мужчине, что он сразу же должен снять футболку.
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В ответ, на вопрос, не смущает ли мужчину герб России на его одежде, тот заявил, что не знал о значении этой символики.
Пошел переодеваться
- Когда активисты подошли к мужчине, тот спокойно выкладывал овощи на прилавки. Они сразу дали ему понять, что в таком виде дальше он работать не будет.
- За владельца футболки с гербом страны-агрессора попыталась вступиться его коллега. Однако ей безапелляционно объяснили, что эту одежду мужчина снимет.
- Активисты предложили мужчине надеть футболку наизнанку и требовали, чтобы работник магазина сделал это немедленно.
- Впоследствии сотрудник супермаркета сбежал в складское помещение.
Где именно произошел инцидент, неизвестно. Также не понятно, почему руководство заведения не обращало внимания на внешний вид мужчины.
Смотрите видео общения активистов с мужчиной в футболке с гербом России в Киеве: