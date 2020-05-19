В супермаркете Ужгорода COVID-19 заболели полдесятка работников, но магазин работает
В одном из супермаркетов Ужгорода COVID-19 могли заболеть 6 работников. Впрочем, магазин продолжает свою работу, а администрация учреждения всячески пытается скрыть вспышку заболевания.
Об инфицированных работниках супермаркета написали местные СМИ, а значит, эту информацию сейчас проверяют правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Смотрите также Из-за вспышки COVID-19 въезд и выезд в город Кременец на Тернопольщине ограничили: видео
Прежде всего правоохранители собираются проверить, приняли ли в магазине все необходимые меры, чтобы не допустить распространения инфекции, как среди персонала, так и среди посетителей.
Кроме того, в прокуратуре уже зарегистрировали уголовное производство из-за нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
Местный журналист Виталий Глагола в своем телеграмм-канале написал, что о вспышке COVID-19 ему якобы сообщили сами сотрудники супермаркета.
Мне написали сразу несколько работников супермаркета и рассказали о вспышке коронавируса среди коллег. Информацию мне анонимно подтвердили в областном лабораторном центре и врачи. Первый случай зафиксировали более недели назад, но огласку о вспышке коронавируса в маркете избегали,
– добавляет он.
Глагола также добавляет, что говорится об ужгородском супермаркете сети "Вопак", расположенном на улице Яроцкой.
Что говорят в местном управлении здравоохранения
"То, что произошло в супермаркете, нельзя назвать вспышкой. Вспышка – это когда случаи все связаны один с другим. А в "Вопаке" ситуация происходила таким образом: заболел охранник супермаркета, который последний раз был на работе 27 апреля, еще один человек заболел через домашний очаг. Третьего человека, который заболел, отстранили от работы", – рассказал во время брифинга начальник управления здравоохранения Ужгорода Василий Решетар.
Он добавил, что не видит опасности в работе супермаркета, поскольку после выявления последнего больного там провели дезинфекцию.
Заметим, что официально в ужгородском супермаркете подтвердили 5 случаев инфицирования COVID-19.
Брифинг по ситуации с коронавирусом в ужгородском супермаркете: видео
Что говорит мэр Ужгорода
По словам мэра Ужгорода Богдана Андреева, ситуацию рассматривала специальная комиссия. Во время ее заседания присутствовали эпидемиологи и руководитель супермаркета, а также – местные медики и представители Нацполиции.
Нет там ничего страшного. Больной (очевидно, первый – 24 канал) был зафиксирован еще в апреле. Инфицированные были не на рабочих местах. Полностью провели дезинфекцию помещения. Работники, которые в супермаркете, имеют справки с отрицательным тестом на COVID-19. Поэтому я хочу успокоить всех, что нет там никакой проблемы. Ситуация абсолютно контролируемая,
– отметил Богдан Андреев.
Он также пообещал, что "все объективно обследуют и если будет нарушение – привлекут к ответственности". В то же время, при необходимости, супермаркет таки могут закрыть.
Мэр Ужгорода о ситуации с супермаркетом: видео
Какова ситуация с коронавирусом на Закарпатье:
- Там по состоянию на 19 мая зафиксировали 911 случаев COVID-19.
- Выздоровели пока лишь 197 пациентов.
- Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, к сожалению, 24 человека.