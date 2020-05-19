В супермаркете Ужгорода COVID-19 заболели полдесятка работников, но магазин работает

В одном из супермаркетов Ужгорода COVID-19 могли заболеть 6 работников. Впрочем, магазин продолжает свою работу, а администрация учреждения всячески пытается скрыть вспышку заболевания.

Об инфицированных работниках супермаркета написали местные СМИ, а значит, эту информацию сейчас проверяют правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Прежде всего правоохранители собираются проверить, приняли ли в магазине все необходимые меры, чтобы не допустить распространения инфекции, как среди персонала, так и среди посетителей.

Кроме того, в прокуратуре уже зарегистрировали уголовное производство из-за нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Местный журналист Виталий Глагола в своем телеграмм-канале написал, что о вспышке COVID-19 ему якобы сообщили сами сотрудники супермаркета.

Мне написали сразу несколько работников супермаркета и рассказали о вспышке коронавируса среди коллег. Информацию мне анонимно подтвердили в областном лабораторном центре и врачи. Первый случай зафиксировали более недели назад, но огласку о вспышке коронавируса в маркете избегали,

– добавляет он.

Глагола также добавляет, что говорится об ужгородском супермаркете сети "Вопак", расположенном на улице Яроцкой.

Что говорят в местном управлении здравоохранения

"То, что произошло в супермаркете, нельзя назвать вспышкой. Вспышка – это когда случаи все связаны один с другим. А в "Вопаке" ситуация происходила таким образом: заболел охранник супермаркета, который последний раз был на работе 27 апреля, еще один человек заболел через домашний очаг. Третьего человека, который заболел, отстранили от работы", – рассказал во время брифинга начальник управления здравоохранения Ужгорода Василий Решетар.

Он добавил, что не видит опасности в работе супермаркета, поскольку после выявления последнего больного там провели дезинфекцию.

Заметим, что официально в ужгородском супермаркете подтвердили 5 случаев инфицирования COVID-19.

Брифинг по ситуации с коронавирусом в ужгородском супермаркете: видео

Что говорит мэр Ужгорода

По словам мэра Ужгорода Богдана Андреева, ситуацию рассматривала специальная комиссия. Во время ее заседания присутствовали эпидемиологи и руководитель супермаркета, а также – местные медики и представители Нацполиции.

Нет там ничего страшного. Больной (очевидно, первый – 24 канал) был зафиксирован еще в апреле. Инфицированные были не на рабочих местах. Полностью провели дезинфекцию помещения. Работники, которые в супермаркете, имеют справки с отрицательным тестом на COVID-19. Поэтому я хочу успокоить всех, что нет там никакой проблемы. Ситуация абсолютно контролируемая,

– отметил Богдан Андреев.

Он также пообещал, что "все объективно обследуют и если будет нарушение – привлекут к ответственности". В то же время, при необходимости, супермаркет таки могут закрыть.

Мэр Ужгорода о ситуации с супермаркетом: видео

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