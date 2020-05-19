У супермаркеті Ужгорода на COVID-19 захворіли пів десятка працівників, але магазин працює

В одному із супермаркетів Ужгорода на COVID-19 могли захворіти 6 працівників. Втім, крамниця продовжує свою роботу, а адміністрація закладу усіляко намагається приховати спалах захворювання.

Про інфікованих працівників супермаркету написали місцеві ЗМІ, відтак, цю інформацію наразі перевіряють правоохоронці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Дивіться також Через спалах COVID-19 в’їзд та виїзд у місто Кременець на Тернопільщині обмежили: відео

Насамперед правоохоронці збираються перевірити, чи в магазині вжили усіх необхідних вимог, аби не допустити поширення інфекції як серед персоналу, так і серед відвідувачів.

Окрім того, у прокуратурі вже зареєстрували кримінальне провадження через порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.

Місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі написав, що про спалах COVID-19 йому нібито повідомили самі співробітники супермаркету.

Мені написали одразу кілька працівників супермаркету і розповіли про спалах коронавірусу серед колег. Інформацію мені анонімно підтвердили в обласному лабораторному центрі та лікарі. Перший випадок зафіксували понад тиждень тому, але розголосу про спалах коронавірусу в маркеті уникали,

– додає він.

Глагола також додає, що мовиться про ужгородський супермаркет мережі "Вопак", розташований на вулиці Яроцькій.

Що кажуть в місцевому управлінні охорони здоров'я

"Те, що сталося в супермаркеті, не можна назвати спалахом. Спалах – це коли випадки всі пов’язані один із іншим. А у "Вопаку" ситуація відбувалася таким чином: захворів охоронець супермаркету, який востаннє був на роботі 27 квітня, ще одна людина захворіла через домашній осередок. Третю людину, яка захворіла, відсторонили від роботи", – розповів під час брифінгу начальник управління охорони здоров’я Ужгорода Василь Решетар.

Він додав, що не бачить небезпеки у роботі супермаркету, оскільки після виявлення останнього хворого там провели дезінфекцію.

Зауважимо, що офіційно в ужгородському супермаркеті підтвердили 5 випадків інфікування COVID-19.

Брифінг щодо ситуації з коронавірусом в ужгородському супермаркеті: відео

Що каже мер Ужгорода

За словами мера Ужгорода Богдана Андрієва, ситуацію розглядала спеціальна комісія. Під час її засідання були присутні епідеміологи та керівник супермаркету, а також – місцеві медики і представники Нацполіції.

Немає там нічого страшного. Хворого (вочевидь, першого – 24 канал) було зафіксовано ще в квітні. Інфіковані були не на робочих місцях. Повністю провели дезінфекцію приміщення. Працівники, які у супермаркеті, мають довідки з негативним тестом на COVID-19. Тому я хочу заспокоїти всіх, що немає там ніякої проблеми. Ситуація абсолютно контрольована,

– наголосив Богдан Андріїв.

Він також пообіцяв, що "все об'єктивно обстежать і якщо буде порушення – притягнуть до відповідальності". Водночас, за необхідності, супермаркет таки можуть закрити.

Мер Ужгорода про ситуацію з супермаркетом: відео

Яка ситуація з коронавірусом на Закарпатті: