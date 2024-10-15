Все абоненты предоплаченной связи, выбирая Суперсилу "Помощь ВСУ", могут системно поддерживать армию. Подключенная благотворительная Суперсила позволяет делать ежемесячный донат в размере до 50 гривен, просто пользуясь мобильной связью. Донат автоматически списывается при оплате тарифа без дополнительных платежей для абонента.

Обратите внимание "Нам здесь жить": абоненты Киевстар собрали более 10 миллионов на инициативу по разминированию страны

Мы видим, как украинцы объединяются ради победы, и этот вклад в 100 миллионов гривен для ВСУ – яркий пример того, как маленькие ежемесячные действия могут стать большой помощью для нашей армии. Мы благодарны за то, что абоненты присоединяются к нашим инициативам и выбирают Суперсилу "Помощь ВСУ", чтобы регулярно поддерживать армию",

– отметил Александр Комаров, СЕО Киевстар.

Украинцы с Суперсилой от Киевстар собрали 100 миллионов для ВСУ / Киевстар

Как Киевстар помогает украинским героям

За время существования благотворительной Суперсилы "Помощь ВСУ" более 300 тысяч абонентов присоединились к КСО-инициативам компании. Совместно с фондом "Вернись живым" запустили пять проектов в поддержку армии. Напомним, что сейчас продолжается второй совместный проект Киевстар и Фонда "Вернись живым" по разминированию страны – "Нам здесь жить 2.0". Цель проекта – собрать 100 миллионов гривен на роботизированные комплексы и оборудование для саперов. Инициатива реализуется при информационной поддержке Министерства экономики Украины.

Чтобы поддержать проект и украинских саперов, Киевстар сделал свой вклад в размере 30 миллионов гривен. Абоненты предоплаченной связи могут присоединиться к проекту с помощью подключения Суперсилы "Помощь ВСУ". Проверить, есть ли в вашем тарифе Суперсила "Помощь ВСУ", можно в приложении "Мой Киевстар". Контрактные абоненты и все неравнодушные могут задонатить на спецсчет фонда и на "банке" проекта.

Инициатива "Нам здесь жить 2.0" стартовала в августе 2024 года и продлится до достижения целевой суммы сбора в размере 100 миллионов гривен. По состоянию на начало октября осталось аккумулировать около 55 миллионов гривен.