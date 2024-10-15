Усі абоненти передплаченого зв'язку, обираючи Суперсилу "Допомога ЗСУ", можуть системно підтримувати армію. Підключена благодійна Суперсила дозволяє робити щомісячний донат у розмірі до 50 гривень, просто користуючись мобільним зв'язком. Донат автоматично списується при оплаті тарифу без додаткових платежів для абонента.

Зверніть увагу "Нам тут жити": абоненти Київстар зібрали понад 10 мільйонів на ініціативу з розмінування країни

Ми бачимо, як українці об'єднуються заради перемоги, і цей внесок у 100 мільйонів гривень для ЗСУ – яскравий приклад того, як маленькі щомісячні дії можуть стати великою допомогою для нашої армії. Ми вдячні за те, що абоненти долучаються до наших ініціатив та обирають Суперсилу "Допомога ЗСУ", аби регулярно підтримувати армію",

– зазначив Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Українці з Суперсилою від Київстар зібрали 100 мільйонів для ЗСУ / Київстар

Як Київстар допомагає українським героям

За час існування благодійної Суперсили "Допомога ЗСУ" понад 300 тисяч абонентів долучились до КСВ-ініціатив компанії. Спільно з фондом "Повернись живим" запустили п'ять проєктів на підтримку армії. Нагадаємо, що наразі триває другий спільний проєкт Київстар та Фонду "Повернись живим" з розмінування країни – "Нам тут жити 2.0". Мета проєкту — зібрати 100 мільйонів гривень на роботизовані комплекси та обладнання для саперів. Ініціатива реалізується за інформаційної підтримки Міністерства економіки України.

Аби підтримати проєкт та українських саперів, Київстар зробив свій внесок у розмірі 30 мільйонів гривень. Абоненти передплаченого зв'язку можуть долучитися до проєкту за допомогою підключення Суперсили "Допомога ЗСУ". Перевірити, чи є у вашому тарифі Суперсила "Допомога ЗСУ", можна у додатку "Мій Київстар". Контрактні абоненти та усі небайдужі можуть задонатити на спецрахунок фонду та на "банку" проєкту.

Ініціатива "Нам тут жити 2.0" стартувала у серпні 2024 року і триватиме до досягнення цільової суми збору в розмірі 100 мільйонів гривень. Станом на початок жовтня залишилось акумулювати близько 55 мільйонів гривень.