Супруги расстреляли в собственном подвале в Херсонской области

Одно из очередных преступлений россиян против мирного населения было зафиксировано в поселке Архангельском в Херсонской области. Там нашли убитыми супруги Павленко, к которым ранее в них врывались военные русской армии.

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Так, по словам жителей поселка Архангельское, в погребе собственного дома нашли убитыми супруги Павленко. Мужчину и женщину убили вечером 23 августа - В Алентин Павленко был убит выстрелом в голову, а под его телом лежала убитая жена Лариса.

В последний раз их видели живыми около 20:00 23 августа. Через час соседи услышали во дворе Павленко шум, который вскоре исчез. Никаких выстрелов не слыхали. Но, как рассказали соседи, Лариса и Валентин никогда не выходили со двора в комендантский час, поэтому особо не обратили внимание на тот шум, впрочем, когда утром 24 августа мы не увидели их во дворе, то стали волноваться. Зашли в дом – нигде их не было. А когда заглянули в их погреб, то увидели там тело Валентина… После того, как мы спустились в подвал, чтобы вытащить тело Валентина, то увидели, что он обнимает накрытую одеялом мертвую жену Ларису,

– рассказали свидетели этой трагедии. Люди предполагают, что преступники могли использовать оружие с глушителем, поскольку звуки выстрелов они не слышали. По их словам, супруги Павленко занимались мелким фермерством и к ним по меньшей мере трижды домой ворвались российские военные.

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