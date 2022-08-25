Подружжя розстріляли у власному підвалі на Херсонщині

Один із чергових злочинів росіян проти мирного населення було зафіксовано в селищі Архангельському на Херсонщині. Там знайшли вбитими подружжя Павленків, до яких раніше до них вривалися військові російської армії.

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Так, за словами мешканців селища Архангельське, в погребі власного будинку знайшли вбитими подружжя Павленків. Чоловіка і жінку вбили ввечері 23 серпня – В алентина Павленка вбили пострілом у голову, а під його тілом лежала вбита дружина Лариса.

Востаннє їх бачили живими близько 20:00 23 серпня. За годину сусіди почули у дворі Павленків гомін, який невдовзі зник. Жодних пострілів не чули. Але, як розповіли сусіди, Лариса і Валентин ніколи не виходили з двору у комендантську годину, тож особливо не звернули увагу на той гомін, втім, коли вранці 24 серпня ми не побачили їх на подвір'ї, то почали хвилюватися. Зайшли до будинку – ніде їх не було. А коли заглянули до їхнього погребу, то побачили там тіло Валентина… Після того, як ми спустились до підвалу, щоб витягнути тіло Валентина, то побачили, що він обнімає накриту ковдрою мертву дружину Ларису,

– розповіли свідки цієї трагедії. Люди припускають, що злочинці могли використовувати зброю з глушником, оскільки звуків пострілів вони не чули. За їхніми словами, подружжя Павленків займалися дрібним фермерством і до них щонайменше тричі додому вдиралися російські військові.

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