Супрун, Соколова и Притула: кто больше всего влияет на молодежь Украины – исследование
Аналитики провели исследование, кто из публичных людей больше всего влияет на украинскую молодежь в возрасте от 14 до 35 лет в соцсетях. Лидерами мнений стали Ульяна Супрун, Янина Соколова и Сергей Притула.
Исследование провели Совет по международным исследованиям и обменам (IREX) вместе с аналитиками системы мониторинга социальных медиа SemanticForce, сообщает пресс-служба IREX в фейсбуке.
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Как провели исследование
Эксперты проанализировали аккаунты публичных людей в фейсбуке, инстаграме, ютубе и Вконтакте. Однако влияние на молодежь определяли только через фейсбук, поскольку там происходит наибольшая активность.
Во внимание приняли следующие темы:
- вопрос национальной идентичности;
- социальные и экономические возможности;
- общественная активность.
Аналитики исследовали профили с наибольшим количеством подписчиков, а потом составили рейтинг "влиятельности".
Каковы результаты
Наиболее влиятельными на украинскую молодежь в социальных сетях являются бывшая министер здравоохранения Украины Ульяна Супрун, журналистка и телеведущая Янина Соколова и шоумен и телеведущий Сергей Притула.
В то же время к Супрун прислушиваются в целом по всей Украине, к Соколовой в центральных регионах, а к Притуле – в центральных и западных областях.
Рейтинг самых влиятельных публичных людей:
- Ульяна Супрун – экс-министер здравоохранения Украины;
- Янина Соколова – журналистка и телеведущая;
- Сергей Притула – шоумен и телеведущий;
- Борислав Береза – бывший нардеп;
- Валерий Ананьев – ветеран и блогер;
- Олег Сенцов – бывший пленник Кремля и режиссер;
- Оксана Забужко – писательница;
- Сергей Иванов – журналист и телеведущий;
- Святослав Вакарчук – депутат и певец;
- Анатолий Шарий – блогер.
Кроме того, аналитики считают, что организации в Украине имеют значительно меньшее влияние на молодежь в социальных сетях, чем отдельные лица.
Среди самых влиятельных организаций:
- портал Освита.ua;
- проект открытых онлайн-курсов Prometheus;
- скаутская организация "Пласт".