Супрун, Соколова и Притула: кто больше всего влияет на молодежь Украины – исследование

Аналитики провели исследование, кто из публичных людей больше всего влияет на украинскую молодежь в возрасте от 14 до 35 лет в соцсетях. Лидерами мнений стали Ульяна Супрун, Янина Соколова и Сергей Притула.

Исследование провели Совет по международным исследованиям и обменам (IREX) вместе с аналитиками системы мониторинга социальных медиа SemanticForce, сообщает пресс-служба IREX в фейсбуке.

Интересно Сколько украинцев проголосовали бы за Зеленского сейчас: рейтинг

Как провели исследование

Эксперты проанализировали аккаунты публичных людей в фейсбуке, инстаграме, ютубе и Вконтакте. Однако влияние на молодежь определяли только через фейсбук, поскольку там происходит наибольшая активность.

Во внимание приняли следующие темы:

вопрос национальной идентичности;

социальные и экономические возможности;

общественная активность.

Аналитики исследовали профили с наибольшим количеством подписчиков, а потом составили рейтинг "влиятельности".

Каковы результаты

Наиболее влиятельными на украинскую молодежь в социальных сетях являются бывшая министер здравоохранения Украины Ульяна Супрун, журналистка и телеведущая Янина Соколова и шоумен и телеведущий Сергей Притула.

В то же время к Супрун прислушиваются в целом по всей Украине, к Соколовой в центральных регионах, а к Притуле – в центральных и западных областях.

Рейтинг самых влиятельных публичных людей:

Ульяна Супрун – экс-министер здравоохранения Украины; Янина Соколова – журналистка и телеведущая; Сергей Притула – шоумен и телеведущий; Борислав Береза ​​– бывший нардеп; Валерий Ананьев – ветеран и блогер; Олег Сенцов – бывший пленник Кремля и режиссер; Оксана Забужко – писательница; Сергей Иванов – журналист и телеведущий; Святослав Вакарчук – депутат и певец; Анатолий Шарий – блогер.

Кроме того, аналитики считают, что организации в Украине имеют значительно меньшее влияние на молодежь в социальных сетях, чем отдельные лица.

Среди самых влиятельных организаций:

портал Освита.ua;

проект открытых онлайн-курсов Prometheus;

скаутская организация "Пласт".



Рейтинг публичных людей / Инфографика IREX