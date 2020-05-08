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Супрун, Соколова и Притула: кто больше всего влияет на молодежь Украины – исследование

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Соколова, Супрун и Притула больше всего влияют молодежь
Соколова, Супрун и Притула больше всего влияют молодежь / Коллаж 24 канала

Аналитики провели исследование, кто из публичных людей больше всего влияет на украинскую молодежь в возрасте от 14 до 35 лет в соцсетях. Лидерами мнений стали Ульяна Супрун, Янина Соколова и Сергей Притула.

Исследование провели Совет по международным исследованиям и обменам (IREX) вместе с аналитиками системы мониторинга социальных медиа SemanticForce, сообщает пресс-служба IREX в фейсбуке.

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Как провели исследование

Эксперты проанализировали аккаунты публичных людей в фейсбуке, инстаграме, ютубе и Вконтакте. Однако влияние на молодежь определяли только через фейсбук, поскольку там происходит наибольшая активность.

Во внимание приняли следующие темы:

  • вопрос национальной идентичности;
  • социальные и экономические возможности;
  • общественная активность.

Аналитики исследовали профили с наибольшим количеством подписчиков, а потом составили рейтинг "влиятельности".

Каковы результаты

Наиболее влиятельными на украинскую молодежь в социальных сетях являются бывшая министер здравоохранения Украины Ульяна Супрун, журналистка и телеведущая Янина Соколова и шоумен и телеведущий Сергей Притула.

В то же время к Супрун прислушиваются в целом по всей Украине, к Соколовой в центральных регионах, а к Притуле – в центральных и западных областях.

Рейтинг самых влиятельных публичных людей:

  1. Ульяна Супрун – экс-министер здравоохранения Украины;
  2. Янина Соколова – журналистка и телеведущая;
  3. Сергей Притула – шоумен и телеведущий;
  4. Борислав Береза ​​– бывший нардеп;
  5. Валерий Ананьев – ветеран и блогер;
  6. Олег Сенцов – бывший пленник Кремля и режиссер;
  7. Оксана Забужко – писательница;
  8. Сергей Иванов – журналист и телеведущий;
  9. Святослав Вакарчук – депутат и певец;
  10. Анатолий Шарий – блогер.

Кроме того, аналитики считают, что организации в Украине имеют значительно меньшее влияние на молодежь в социальных сетях, чем отдельные лица. 

Среди самых влиятельных организаций:

  • портал Освита.ua;
  • проект открытых онлайн-курсов Prometheus;
  • скаутская организация "Пласт".

рейтинг супрун притула соколова
Рейтинг публичных людей / Инфографика IREX

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: СМИ Новости политики Новости Украины Соцсети Социологическое исследование Сергей Притула Ульяна Супрун рейтинги
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