Супрун, Соколова та Притула: хто найбільше впливає на молодь України – дослідження

Аналітики провели дослідження, хто з публічних людей найбільше впливає на українську молодь віком від 14 до 35 років у соцмережах. Лідерами думок стали Уляна Супрун, Яніна Соколова та Сергій Притула.

Дослідження провели Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) разом з аналітиками системи моніторингу соціальних медіа SemanticForce, повідомляє пресслужба IREX у фейсбуці.

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Як провели дослідження

Експерти проаналізували акаунти публічних людей у фейсбуці, інстаграмі, ютубі та у Вконтакті.Однак вплив на молодь визначали лише через фейсбук, бо там відбувається найбільша активність.

До уваги взяли такі теми:

питання національної ідентичності;

соціальні та економічні можливості;

громадська активність.

Аналітики дослідили профілі з найбільшою кількістю підписників, а тоді склали рейтин "впливовості".

Які результати

Найбільш впливовими на українську молодь у соціальних мережах є колишня міністерка охорони здоров’я України Уляна Супрун, журналістка та телеведуча Яніна Соколова і шоумен та телеведучий Сергій Притула.

Водночас до Супрун Супрун дослухаються загалом по всі Україні, до Соколової у центральних регіонах, а до Притулу – у центральних та західних областях.

Рейтинг найвпливовіших публічних людей:

Уляна Супрун – ексміністерка охорони здоров’я України; Яніна Соколова – журналістка та телеведуча; Сергій Притула – шоумен та телеведучий; Борислав Береза – колишній нардеп; Валерій Ананьєв – ветеран та блогер; Олег Сенцов – колишній бранець Кремля та режисер; Оксана Забужко – письменниця; Сергій Іванов – журналіст та телеведучий; Святослав Вакарчук – депутат та співак; Анатолій Шарій – блогер.

Окрім того, аналітики вважають, що організації в Україні мають значно менший вплив на молодь у соціальних мережах, аніж окремі особи.

Серед найвпливовіших організацій:

портал Освіта.ua;

проєкт відкритих онлайн-курсів Prometheus;

скаутська організація "Пласт".



Рейтинг публічних людей / Інфографіка IREX