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Супрун, Соколова та Притула: хто найбільше впливає на молодь України – дослідження

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Соколова, Супрун та Притула найбільше впливають молодь
Соколова, Супрун та Притула найбільше впливають молодь / Колаж 24 каналу

Аналітики провели дослідження, хто з публічних людей найбільше впливає на українську молодь віком від 14 до 35 років у соцмережах. Лідерами думок стали Уляна Супрун, Яніна Соколова та Сергій Притула.

Дослідження провели Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) разом з аналітиками системи моніторингу соціальних медіа SemanticForce, повідомляє пресслужба IREX у фейсбуці.

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Як провели дослідження

Експерти проаналізували акаунти публічних людей у фейсбуці, інстаграмі, ютубі та у Вконтакті.Однак вплив на молодь визначали лише через фейсбук, бо там відбувається найбільша активність.

До уваги взяли такі теми:

  • питання національної ідентичності; 
  • соціальні та економічні можливості;
  • громадська активність.

Аналітики дослідили профілі з найбільшою кількістю підписників, а тоді склали рейтин "впливовості".

Які результати

Найбільш впливовими на українську молодь у соціальних мережах є колишня міністерка охорони здоров’я України Уляна Супрун, журналістка та телеведуча Яніна Соколова і шоумен та телеведучий Сергій Притула.

Водночас до Супрун Супрун дослухаються загалом по всі Україні, до Соколової у центральних регіонах, а до Притулу – у центральних та західних областях.

Рейтинг найвпливовіших публічних людей:

  1. Уляна Супрун – ексміністерка охорони здоров’я України;
  2. Яніна Соколова – журналістка та телеведуча;
  3. Сергій Притула – шоумен та телеведучий;
  4. Борислав Береза – колишній нардеп;
  5. Валерій Ананьєв – ветеран та блогер;
  6. Олег Сенцов – колишній бранець Кремля та режисер;
  7. Оксана Забужко – письменниця;
  8. Сергій Іванов – журналіст та телеведучий;
  9. Святослав Вакарчук – депутат та співак;
  10. Анатолій Шарій – блогер.

Окрім того, аналітики вважають, що організації в Україні мають значно менший вплив на молодь у соціальних мережах, аніж окремі особи.

Серед найвпливовіших організацій:

  • портал Освіта.ua;
  • проєкт відкритих онлайн-курсів Prometheus;
  • скаутська організація "Пласт".

рейтинг супрун притула соколова
Рейтинг публічних людей / Інфографіка IREX

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини політики Новини України Соцмережі ЗМІ Соціологічне дослідження Сергій Притула Уляна Супрун Рейтинги
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