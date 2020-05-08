Супрун, Соколова та Притула: хто найбільше впливає на молодь України – дослідження
Аналітики провели дослідження, хто з публічних людей найбільше впливає на українську молодь віком від 14 до 35 років у соцмережах. Лідерами думок стали Уляна Супрун, Яніна Соколова та Сергій Притула.
Дослідження провели Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) разом з аналітиками системи моніторингу соціальних медіа SemanticForce, повідомляє пресслужба IREX у фейсбуці.
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Як провели дослідження
Експерти проаналізували акаунти публічних людей у фейсбуці, інстаграмі, ютубі та у Вконтакті.Однак вплив на молодь визначали лише через фейсбук, бо там відбувається найбільша активність.
До уваги взяли такі теми:
- питання національної ідентичності;
- соціальні та економічні можливості;
- громадська активність.
Аналітики дослідили профілі з найбільшою кількістю підписників, а тоді склали рейтин "впливовості".
Які результати
Найбільш впливовими на українську молодь у соціальних мережах є колишня міністерка охорони здоров’я України Уляна Супрун, журналістка та телеведуча Яніна Соколова і шоумен та телеведучий Сергій Притула.
Водночас до Супрун Супрун дослухаються загалом по всі Україні, до Соколової у центральних регіонах, а до Притулу – у центральних та західних областях.
Рейтинг найвпливовіших публічних людей:
- Уляна Супрун – ексміністерка охорони здоров’я України;
- Яніна Соколова – журналістка та телеведуча;
- Сергій Притула – шоумен та телеведучий;
- Борислав Береза – колишній нардеп;
- Валерій Ананьєв – ветеран та блогер;
- Олег Сенцов – колишній бранець Кремля та режисер;
- Оксана Забужко – письменниця;
- Сергій Іванов – журналіст та телеведучий;
- Святослав Вакарчук – депутат та співак;
- Анатолій Шарій – блогер.
Окрім того, аналітики вважають, що організації в Україні мають значно менший вплив на молодь у соціальних мережах, аніж окремі особи.
Серед найвпливовіших організацій:
- портал Освіта.ua;
- проєкт відкритих онлайн-курсів Prometheus;
- скаутська організація "Пласт".