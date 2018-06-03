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Супрун опубликовала письмо к РФ с требованием допустить к политзаключенным международных врачей

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Супрун опубликовала письмо к РФ с требованием допустить к политзаключенным международных врачей
Супрун опубликовала письмо к РФ с требованием допустить к политзаключенным международных врачей / Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины обратилось к российской власти с требованием допустить иностранных врачей к украинским политзаключенным.

Об этом в Twitter сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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"Обратились к РФ с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным", – сообщила Супрун.

Письмо адресовано главе МИД РФ Сергею Лаврову и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой. Документ датирован 29 мая.

"Министерство здравоохранения Украины обращается с требованием допустить украинских и международных врачей и представителей международных медицинских организаций к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и другим задержанным или осужденным гражданам Украины с целью оценки их состояния здоровья", – говорится в письме.

Напомним, 2 июня по всему миру проходят акции в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Украинский режиссер Олег Сенцов уже три недели голодает в российской колонии в Лабытнанги. Его состояние здоровья значительно ухудшилось, похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали давать поддерживающую терапию.

Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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