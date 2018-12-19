Насиров требует 1 миллион у врача, который законно свидетельствовал против него: детали дела

19 декабря в Шевченковском суде Киева назначено рассмотрение дела врача, который выступал свидетелем по уголовному производству председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова – его 11 декабря восстановил в должности Окружной административный суд Киева.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщает в Facebook.

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Сегодня рассматривают дело врача, который свидетельствовал по делу председателя ГФС Романа Насирова.

Врач – Максим Соколов, интервенционный кардиолог, который работает в Институте кардиологии им. академика М.Д. Стражеско. Из Национального антикоррупционного бюро Украины обращались к его институту с просьбой провести обследование состояния здоровья Романа Насирова.

Позже, как председатель комиссии, он давал показания в суде по делу одиозного главы ГФС Насирова. Соколов озвучивал факты о состоянии здоровья чиновника.

Роман Насиров подал гражданский иск в суд, потому что эти данные провозгласили без его разрешения. Также адвокаты Насирова подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине.

Через суд Насиров от врача требует 1 миллион гривен возмещения.

Ульяна Супрун призывает всех неравнодушных присоединиться сегодня к суду, чтобы поддержать Максима Соколова! Адрес: Улица Дегтяревская, 31А.

Напомним, что Роман Насиров был подозреваемым в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Ему предъявлены обвинения в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров отсрочил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.



11 декабря Киевский окружной административный суд уже вынес решение восстановить Насирова, подозреваемого в коррупционных преступлениях, на должности главы ГФС Украины. А относительно врача, свидетельствующего согласно действующему законодательству, дальше происходит судебное разбирательство и ему может быть вынесен приговор выплатить огромную сумму лицу, которое подозревается в хищении миллиардов средств налогоплательщиков.