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      Восстановлении в должности Насирова: эксперт рассказал, как предотвратить такие решения суда

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      Насиров может снова возглавить Государственную фискальную службу?
      Насиров может снова возглавить Государственную фискальную службу? / Фото из открытых источников

      Ситуация с восстановлением главы Государственной фискальной службы Романа Насирова неоднозначная, но ненормальная. Вряд ли это приведет к массовым акциям протеста – нужны другие действия.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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      По словам эксперта, восстановление на должности Насирова еще раз показало необходимость изменений в УПК, в частности, что касается размера залога для топ-коррупционеров.

      "Почему сумма залога для чиновников, подозреваемых в коррупции, ниже, чем нанесенный им ущерб государству? Залог должен быть такой же, или больше. Плюс конфискация всего имущества, включая близких и дальних родственников. Чтобы чиновник десять раз подумал перед тем, как совершать преступление", – подчеркивает Виталий Бала.

      При этом, как считает специалист, массовых акций протеста, к которым призывают украинцев не будет. Разве что незначительные.

      Люди имеют полное право быть недовольными такой "борьбой с коррупцией", как в случае с Насировым. И через протесты выражать свое недовольство. Впрочем, есть бытовая причина – приближаются рождественские праздники. Возможно, кого-то в Украине на призывы к протестам вдохновили желтые жилеты во Франции. И в данном случае протесты вряд ли будут эффективными. Надо менять законодательство,
      – говорит Бала.

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      В то же время политолог отмечает: проблема борьбы с коррупцией комплексная. Но почти каждый украинец так или иначе дает взятки или берет – от шоколадки или конфеты до значительных денежных сумм. Пока общество не поймет, что не надо давать взятки, борьба с коррупцией будет неэффективной.

      Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Суд отменил распоряжение Кабмина Украины об увольнении Насирова с  должности председателя ДФС, а также обязал восстановить Насирова на этой должности и выплатить упущенный заработок.

      Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

      31 января Кабмин уволил с должности главы ГФС Романа Насирова.

      Брат народного депутата Мустафы Найема Маси призвал людей выйти на Майдан из-за решения Окружного админсуда Киева восстановить Романа Насирова на должность председателя Государственной фискальной службы. 12 декабря в центре Киева устроили акцию протеста против решения суда, который восстановил Романа Насирова на должность председателя Государственной фискальной службы Украины.

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция Судьи протесты Роман Насиров
      Источник: 24 канал
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