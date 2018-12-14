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      Поновлення на посаді Насірова: експерт розповів, як запобігти таким рішенням суду

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      Насіров може знову очолити Державну фіскальну службу?
      Насіров може знову очолити Державну фіскальну службу? / Фото з відкритих джерел

      Ситуація з відновленням голови Державної фіскальної служби Романа Насірова неоднозначна, але ненормальна. Навряд чи це призведе до масових акцій протесту – потрібні інші дії.

      Таку думку 24 каналу висловив директор Агентства з моделювання ситуацій Віталій Бала.

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      За словами експерта, поновлення на посаді Насірова ще раз показало необхідність змін у КПК, зокрема, що стосується розміру застави для топ-корупціонерів.

      "Чому сума застави для високопосадовців, підозрюваних у корупції, нижча, ніж завдана ним шкода державі? Застава повинна бути така сама, або й більша. Плюс конфіскація всього майна, включаючи найближчих і дальніх родичів. Щоб чиновник десять разів подумав перед тим, як вчиняти злочин", – підкреслює Віталій Бала.

      При цьому, як вважає фахівець, масових акцій протесту, до яких закликають українців, не буде. Хіба що незначні.

      Люди мають повне право бути незадоволеними такою "боротьбою з корупцією", як у випадку з Насіровим. І через протести висловлювати своє невдоволення. Втім, є побутова причина – наближаються різдвяні свята. Можливо, когось в Україні на заклики до протестів надихнули жовті жилети у Франції. І в даному випадку протести навряд чи будуть ефективними. Треба змінювати законодавство,
      – говорить Бала.

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      Водночас політолог відзначає: проблема боротьби з корупцією комплексна. Але майже кожен українець так чи інакше дає хабарі або бере – від шоколадки чи цукерки до значних грошових сум. Поки суспільство не зрозуміє, що не треба давати хабарі, боротьба з корупцією буде неефективною.

      Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Суд скасував розпорядження Кабміну України про звільнення Насірова посади голови ДФС, а також та зобов'язав поновити Насірова на цій посаді і виплатити упущений заробіток.

      Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

      31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.

      Брат народного депутата Мустафи Найєма Масі закликав людей вийти на Майдан через рішення Окружного адмінсуду Києва поновити Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. 12 грудня у центрі Києва влаштували акцію протесту проти рішення суду, який поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України.

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Корупція Судді протести Роман Насіров
      Джерело: 24 канал
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