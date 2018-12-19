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      Насіров подав до суду на лікаря, який законно свідчив проти нього: чиновник вимагає 1 млн грн

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      У суді Києва розглядають справу лікаря, який виступав свідком за справою Насірова
      У суді Києва розглядають справу лікаря, який виступав свідком за справою Насірова / https://24tv.ua/

      19 грудня у Шевченківському суді Києва призначено розгляд справи лікаря, який виступав свідком за кримінальним провадженням проти голови Державної фіскальної служби Романа Насірова – його 11 грудня поновив на посаді Окружний адміністративний суд Києва.

      Про це виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомляє у Facebook.

      Читайте також: Поділ Державної фіскальної служби: хто керуватиме службами та чи повернеться на посаду Насіров

      Сьогодні розглядають справу лікаря, який свідчив за справою голови ДФС Романа Насірова.

      Лікар – Максим Соколов, інтервенційний кардіолог, який працює в Інституті кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска. Із Національного антикорупційного бюро України зверталися до його інституту з проханням здійснити обстеження стану здоров’я Романа Насірова.

      Пізніше, як голова комісії, він давав свідчення у суді за справою одіозного очільника ДФС Насірова. Соколов озвучував факти про стан здоров’я чиновника.

      Роман Насіров подав цивільний позов до суду, бо ці дані розголосили без його дозволу. Також адвокати Насірова подали в поліцію заяву про порушення кримінальної справи з тієї ж причини.

      Через суд Насіров від лікаря вимагає 1 мільйон гривень відшкодування.

      Уляна Супрун закликає усіх небайдужих приєднатися сьогодні до суду, щоб підтримати Максима Соколова! Адреса: вулиця Дегтярівська, 31А.

      Нагадаємо, що Роман Насіров був підозрюваним у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Йому висунули звинувачення у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      11 грудня Київський окружний адміністративний суд вже виніс рішення поновити Насірова, підозрюваного у корупційних злочинах, на посаду голови ДФС України. А щодо лікаря, який свідчив згідно з чинним законодавством, далі відбувається судове провадження та йому може бути винесений вирок виплатити величезну суму особі, яка підозрюється у розкраданні мільярдів коштів платників податків.

      Теги: Новини України Новини політики Гроші Роман Насіров Судді Уляна Супрун Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 Канал
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