Поділ Державної фіскальної служби: хто керуватиме службами та чи повернеться на посаду Насіров

Кабмін вирішив розділити Державної фіскальної служби на Державну податкову та Державну митну служби. Проте, хто тепер керуватиме органами поки не вирішили.

Про це розповів директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, робота Державної митної та Державної податкової служб буде залежати від кадрових призначень, особливо вплине процедура проведення конкурсного відбору, її відкритість та прозорість результатів їхньої діяльності.

Напередодні 24 канал повідомляв, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Але Несходовський зазначив, що тепер Насірову немає куди повертатися.

Розділення Державної фіскальної служби призвело до того, що рішення суду є недійним, тому виконати його вже неможливо. Звичайно, Роману Насірову буде виплачена необхідна компенсація, а це близько 170 тисяч гривень, хоча він заявив, що ці гроші віддасть на благодійність. Побачимо, як просуватиметься його справа з приводу перевищень службових повноважень,

– наголосив експерт.

"Чи буде поставлена чесна людина керувати новоствореними службами? Скажу відверто, я хвилююся, щоб не було так, що через розділення служби, туди поставлять "свою" людину. Нинішня коаліція остаточно не вирішила, хто має керувати та контролювати фінансові потоки Державної митної і Державної податкової служб", – додав Несходовський.