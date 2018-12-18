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      Разделение ГФС: кто будет управлять службами и вернется ли на должность Насиров

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      Кабмин решил разделить Государственную фискальную службу на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Однако, кто теперь будет руководить органами пока не решили.

      Об этом рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Насиров возвращается: о последствиях восстановления на должностях чиновников-взяточников

      По его словам, работа Государственной таможенной и Государственной налоговой служб будет зависеть от кадровых назначений, особенно повлияет процедура проведения конкурсного отбора, ее открытость и прозрачность результатов их деятельности.

      Накануне 24 канал сообщал, что 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

      Но Несходовский отметил, что теперь Насирову некуда возвращаться.

      Разделение Государственной фискальной службы привело к тому, что решение суда является недействительным, поэтому выполнить его уже невозможно. Конечно, Роману Насирову будет выплачена необходимая компенсация, а это около 170 тысяч гривен, хотя он заявил, что эти деньги отдаст на благотворительность. Посмотрим, как будет продвигаться его дело по поводу превышения служебных полномочий,
      – отметил эксперт.

      "Будет ли поставлен честный человек управлять новообразованными службами? Скажу откровенно, я волнуюсь, чтобы не было так, что из-за разделения службы, туда поставят "своего" человека. Нынешняя коалиция окончательно не решила, кто должен руководить и контролировать финансовые потоки Государственной таможенной и Государственной налоговой служб", – добавил Несходовский.

      Теги: Государственная фискальная служба Новости Украины Деньги Государственная таможенная служба Государственная налоговая служба Роман Насиров
      Источник: 24 канал
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