Разделение ГФС: кто будет управлять службами и вернется ли на должность Насиров

Кабмин решил разделить Государственную фискальную службу на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Однако, кто теперь будет руководить органами пока не решили.

Об этом рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в прямом эфире 24 канала.

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По его словам, работа Государственной таможенной и Государственной налоговой служб будет зависеть от кадровых назначений, особенно повлияет процедура проведения конкурсного отбора, ее открытость и прозрачность результатов их деятельности.

Накануне 24 канал сообщал, что 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Но Несходовский отметил, что теперь Насирову некуда возвращаться.

Разделение Государственной фискальной службы привело к тому, что решение суда является недействительным, поэтому выполнить его уже невозможно. Конечно, Роману Насирову будет выплачена необходимая компенсация, а это около 170 тысяч гривен, хотя он заявил, что эти деньги отдаст на благотворительность. Посмотрим, как будет продвигаться его дело по поводу превышения служебных полномочий,

– отметил эксперт.

"Будет ли поставлен честный человек управлять новообразованными службами? Скажу откровенно, я волнуюсь, чтобы не было так, что из-за разделения службы, туда поставят "своего" человека. Нынешняя коалиция окончательно не решила, кто должен руководить и контролировать финансовые потоки Государственной таможенной и Государственной налоговой служб", – добавил Несходовский.