Богдан Тюрин – гранатометчик, а Татьяна Тюрин – медик, они решили вместе защищать родную землю. Как только в стране объявили всеобщую мобилизацию, супруги вступили в ряды Нацгвардии. Теперь служат в одной части.

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У Богдана уже есть военный опыт, в 2015 году он защищал восток.

К нам пришла беда, и мы сказали: никто кроме нас. Не слушали отговорки родителей: "не уходите сами, вас позовут". Мы идем защищать свою землю, потому что придут к нам,

– сказал мобилизованный Богдан Тюрин

Защищать Украину пошла и его жена. 26-летняя Татьяна по специальности врач, работавшая за границей. Сейчас она оставила свой бизнес и взяла в руки оружие.

"Надо Родину защищать. Без медиков на войне некуда. Поскольку мы с мужем повсюду вместе, я решила бок о бок с любимым идти на войну – оказывать первую неотложную медицинскую помощь. Мы все должны объединиться и отправить чужестранцев туда, откуда они пришли. Ни единым метром украинской земли не уступить", – отметила женщина.

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