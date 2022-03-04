Богдан Тюрін – гранатометник, а Тетяна Тюріни – медик, вони вирішили разом захищати рідну землю. Щойно в країні оголосили загальну мобілізацію, пара вступила до лав Нацгвардії. Тепер служать в одній частині.

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Богдан вже має військовий досвід, у 2015 році він захищав схід.

До нас прийшло лихо і ми сказали: "ніхто окрім нас". Не слухали відмовки батьків: "не йдіть самі, вас покличуть". Ми йдемо боронити свою землю, бо прийдуть до нас,

– сказав мобілізований Богдан Тюрін

Захищати Україну пішла слідом і його дружина. 26 – річна Тетяна за фахом лікар, працювала за кордоном. Нині вона залишила власний бізнес та взяла в руки зброю.

"Треба Батьківщину захищати. Без медиків на війні нікуди. Оскільки ми з чоловіком всюди разом, я вирішила пліч-о-пліч з коханим йти на війну – надавати першу невідкладну медичну допомогу. Ми усі повинні об’єднатися та спровадити чужинців туди, звідки вони прийшли. Жодним метром української землі не поступитися", – зазначила жінка.

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