Сурков – политический лох, – Стефанчук прокомментировал скандальные заявления об Украине

Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков является "политическим лохом". Он не стоит того, чтобы украинцы комментировали его слова.

Его недавние шовинистические заявления об Украине не стоят обсуждения. Об этом заявил первый вицеспикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Радио НВ".

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"Я глубоко убежден, что мелкий шовинистический КГБшник, который проиграл подковерную борьбу даже в своих стенах, не стоит того, чтобы украинцы комментировали его видение. Он – политический лох в своем государстве", – подчеркнул вицеспикер.

Стефанчук также добавил, что с помощью провокационного интервью Сурков хотел "привлечь к себе внимание".

Я не хотел бы комментировать чьи-то, как говорится, "влажные фантазии" – пусть они останутся при нем. ... Шавки потявкают, а караван идет,

– отметил он.

Что надо знать о Суркове и его пропаганде