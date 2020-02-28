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      Сурков – политический лох, – Стефанчук прокомментировал скандальные заявления об Украине

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      Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков является "политическим лохом". Он не стоит того, чтобы украинцы комментировали его слова.

      Его недавние шовинистические заявления об Украине не стоят обсуждения. Об этом заявил первый вицеспикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Радио НВ".

      К теме: Как шавка, еоторая лает на слона, – Аваков ответил на скандальные слова Суркова про Украину

      "Я глубоко убежден, что мелкий шовинистический КГБшник, который проиграл подковерную борьбу даже в своих стенах, не стоит того, чтобы украинцы комментировали его видение. Он – политический лох в своем государстве", –  подчеркнул вицеспикер.

      Стефанчук также добавил, что с помощью провокационного интервью Сурков хотел "привлечь к себе внимание".

      Я не хотел бы комментировать чьи-то, как говорится, "влажные фантазии" – пусть они останутся при нем. ... Шавки потявкают, а караван идет,
      – отметил он.

      Что надо знать о Суркове и его пропаганде

      • 25 января стало известно, что помощник президента России Владислав Сурков покинул государственную службу. Сам Сурков говорит, что ушел в отставку из-за "смены курса на украинском направлении."
      • Сурков занимался украинским вопросом по выборам 2004 года. Начиная с 2013 года, он отвечал за отношения России с Украиной. Его называют идеологом проекта "Новороссия", который предусматривал аннексию юго-восточных регионов Украины и Крыма. Он также отвечал за формирование политики и сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.
      • Бывший помощник Путина впервые дал интервью после своей отставки – и сразу в стиле лучшей российской пропаганды. Он заявил, что "у Украины нет", а "есть украинство" и "специфическое расстройство умов". Зато боевиков на Донбассе Сурков назвал "героями".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Руслан Стефанчук Новости России Российская пропаганда Новости политики
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