Сурков – політичний лох, – Стефанчук прокоментував скандальні заяви про Україну

Колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков є "політичним лохом". Він не вартий того, щоб українці коментували його слова.

Його недавні шовіністичні заяви про Україну не варті обговорення. Про це сказав експомічник президент заявив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Радіо НВ".

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"Я глибоко переконаний, що дрібний шовіністичний КДБіст, який програв підкилимну боротьбу навіть у своїх стінах, не вартий того, щоби українці коментували його бачення. Він – політичний лох у своїй державі", – наголосив віцеспікер.

Стефанчук також додав, що за допомогою провокаційного інтерв'ю Сурков хотів "привернути до себе увагу".

Я не хотів би коментувати чиїсь, як то кажуть, "вологі фантазії" – хай вони залишаться при ньому. … Шавки потявкають, а караван іде,

– зазначив він.

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