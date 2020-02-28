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      Сурков – політичний лох, – Стефанчук прокоментував скандальні заяви про Україну

      - Читать новость на русском
      Стефанчук прокоментував скандальні заяви Суркова про Україну / ТАСС

      Колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков є "політичним лохом". Він не вартий того, щоб українці коментували його слова.

      Його недавні шовіністичні заяви про Україну не варті обговорення. Про це сказав експомічник президент заявив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Радіо НВ".

      До теми: Як шавка, що гавкає на слона, – Аваков відповів на скандальні слова Суркова про Україну

      "Я глибоко переконаний, що дрібний шовіністичний КДБіст, який програв підкилимну боротьбу навіть у своїх стінах, не вартий того, щоби українці коментували його бачення. Він – політичний лох у своїй державі", – наголосив віцеспікер.

      Стефанчук також додав, що за допомогою провокаційного інтерв'ю Сурков хотів "привернути до себе увагу".

      Я не хотів би коментувати чиїсь, як то кажуть, "вологі фантазії" – хай вони залишаться при ньому. … Шавки потявкають, а караван іде,
      – зазначив він. 

      Що треба знати про Суркова і його пропаганду

      • 25 січня стало відомо, що помічник президента Росії Владислав Сурков покинув державну службу. Сам Сурков каже, що пішов у відставку через "зміну курсу на українському напрямі."
      • Сурков займався українським питанням з виборів 2004 року. Починаючи з 2013 року, він відповідав за відносини Росії з Україною. Його називають ідеологом проєкту "Новоросія", що передбачав анексію південно-східних регіонів України та Криму. Він також відповідав за формування політики та співпраці з Абхазією і Південною Осетією.
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      • Експомічник Путіна вперше дав інтерв'ю після своєї відставки – і відразу у стилі кращої російської пропаганди. Він заявив, що "України не має" , а "є українство" та "специфічний розлад умів". Натомість бойовиків на Донбасі Сурков назвав "героями".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Руслан Стефанчук Новини Росії Російська пропаганда Новини політики
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