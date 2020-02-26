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      Сурков впервые прокомментировал свою отставку из Кремля

      - Читати новину українською
      Владислав Сурков / www.kommersant.ru

      Бывший помощник Путина Владислав Сурков ранее заявил, что он долгое время занимался Донбассом и Украиной, но контекст изменился. По его словам, он уже давно хотел уйти в отставку, по меньшей мере с 2013 года.

      В интервью российскому изданию "Актуальные комментарии" Сурков ранее сказал, что ушел с должности якобы из-за изменения курса на украинском направлении.

      Обратите внимание! Сурков заявил, что Украины нет и назвал украинцев "хохлами"

      Экс-помощник отметил, что еще с 2013 года он понял, что ему нет места в системе.

      Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема. Чувствую отчуждение,
      – добавил Сурков.

      Также он подтвердил, что не планируется возвращаться на работу в Кремль, но продолжит интересоваться политикой. О своей дальнейшей карьере Сурков говорить отказался.

      Кто такой Владислав Сурков?Это российский политик, который занимался украинским вопросом по выборам 2004 года. Начиная с 2013 года, он отвечал за отношения России с Украиной. Его называют идеологом проекта "Новороссия", предусматривавший аннексию юго-восточных регионов Украины и Крыма. Также он отвечал за формирование политики и сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.

      24 января Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя Администрации Президента. Фактически Козак заменил Суркова. 25 января Сурков официально ушел с должности. 18 февраля Владимир Путин подписал указ об отставке своего помощника Владислава Суркова.

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      Теги: Новости политики Аннексия Крыма Новости России Южная Осетия Абхазия Война Война на Донбассе
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