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      Сурков вперше прокоментував свою відставку з Кремля

      - Читать новость на русском
      Владислав Сурков / www.kommersant.ru

      Колишній помічник Путіна Владислав Сурков раніше заявив, що він тривалий час займався Донбасом і Україною, але контекст змінився. За його словами, він вже давно хотів піти у відставку, щонайменше з 2013 року.

      В інтерв'ю російському виданню "Актуальні коментарі" Сурков раніше сказав, що пішов з посади нібито через зміну курсу на українському напрямі.

      Зверніть увагу! Сурков заявив, що України немає і назвав українців "хохлами"

      Експомічник наголосив, що ще з 2013 року він зрозумів, що йому немає місця у системі.

      Я, звичайно, створював цю систему, але ніколи не був її частиною. Це не проблема системи, це моя проблема. Відчуваю відчуження,
      – додав Сурков.

      Також він підтвердив, що не планується повертатися на роботу в Кремль, але продовжить цікавитися політикою. Про свою подальшу кар'єру Сурков говорити відмовився.

      Хто такий Владислав Сурков?Це російський політик, який займався українським питанням з виборів 2004 року. Починаючи з 2013 року, він відповідав за відносини Росії з Україною. Його називають ідеологом проєкту "Новоросія", що передбачав анексію південно-східних регіонів України та Криму. також він відповідав за формування політики та співпраці з Абхазією і Південною Осетією.

      24 січня Путін призначив колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака заступником керівника Адміністрації Президента. Фактично Козак замінив Суркова. 25 січня Сурков офіційно пішов з посади. 18 лютого Володимир Путін підписав указ про відставку свого помічника Владислава Суркова.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Анексія Криму Новини Росії Південна Осетія Абхазія Війна Війна на Донбасі
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