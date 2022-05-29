Помощь поступает от французов, итальянцев, британцев, американцев. Об этом рассказал спикер оперативного командования "Восток" Илько Божко в эфире всеукраинского телемарафона, передает 24 канал.

Кстати Ожидаю хороших новостей уже на следующей неделе, – Зеленский о поставках оружия

Вся артиллерия более дальнобойна, имеет больший калибр. По словам Божко, она помогает нам в решении боевых задач.

Украина нуждается в большем оружии

Божко поблагодарил наших партнеров, но Украина надеется, что в дальнейшем поставок будет еще больше.

Конечно, нам хотелось бы получать немного больше помощи, но верим, что партнеры понимают всю ситуацию.

– заметил спикер.

Если партнеры нам не помогут, российские ресурсы пойдут на западную Европу.

Снабжение в Украину оружия: последние новости

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина остро нуждается в MLRS – реактивных системах залпового огня большой дальности. С ними украинские защитники смогут вернуть российских захватчиков за "железный занавес" .

Правда, издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников уверяло – администрация президента США Джо Байден одобрила отправку в Украину систем MLRS.

Перед тем глава ОП Андрей Ермак сказал, что в США идет дискуссия о передаче этих РСЗО. В Пентагоне ответили, что "помнят" о запросе Украины по ракетам. Впоследствии президент Владимир Зеленский тоже анонсировал хорошие новости на следующей неделе по поставкам оружия.

Кроме этого, Украина уже получила гаубицы САУ М109 и противотанковые ракеты "Гарпуны" . Это подтвердил министр обороны Алексей Резников. Гаубицы имеют 155-миллиметровый калибр. За такое поступление следует поблагодарить несколько государств.

По словам Резникова, боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет уволить и снова сделать безопасным Черное, в частности – надежно защитить Одессу. Министр не назвал количество противокорабельных ракет, но представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что их хватит, чтобы потопить весь черноморский флот России.

К слову, затягивает с оружием только Германия . СМИ пишут, что страна за 9 недель почти ничего не поставила, хотя обещала.

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