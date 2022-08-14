Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он добавил, что вражеский десант в начале февраля пытался высадиться в Коблево, однако был уничтожен 28 бригадой ВСУ.

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У оккупантов ничего не получается

Впоследствии 810 бригада морской пехоты россии предприняла попытку высадки под Николаевом. Их постигла такая же участь и россияне понесли серьезные потери.

На их месте я уже сдал бы флаги и закрыл бригаду, потому что там очень большие проблемы с личным составом.

– заметил Сергей Братчук.

По его словам, россияне даже снимают поваров с кораблей, чтобы пополнить свой личный состав.

Есть ли риск высадки российского десанта

Представитель Одесской ОВА отметил, что риск высадки десанта врага до сих пор остается. "Мы не можем сказать, что его нет и он полностью исчез, потому что еще нет победы и нет мира", – объяснил он.

После победы Украина должна провести работу, чтобы уменьшить или вообще ликвидировать доминирование Черноморского флота в акватории Черного моря. По мнению Сергея Братчука, к этому процессу должны присоединиться и другие страны, в том числе Турция, Болгария и Румыния, также заинтересованные в этом.

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Враг постоянно перегруппировывает свою корабельно-катерную группировку. Он пытается держать его в безопасных для себя районах во избежание поражения нашими ракетными средствами. 8 августа россияне забрали из акватории Черного моря свои подлодки, оставив только надводные ракетоносители. Это может быть связано с изменением погоды.

Однако угрозы ракетных ударов и усиление ракетно-артиллерийских обстрелов остаются. Враг продолжает держать в готовности 5 десантных кораблей, снаряженных ракетами типа "Калибр".

Взрывы в Крыму 9 августа существенно ухудшили состояние Черноморского флота россии. Такое мнение высказали в Министерстве обороны Великобритании. Там заявили, что способность морской авиации флота сейчас значительно снижена, и этот инцидент заставит российскую армию пересмотреть свое восприятие угрозы.

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