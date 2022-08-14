Про це 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він додав, що ворожий десант на початку лютого намагався висадитися у Коблевому, однак був знищений 28 бригадою ЗСУ.

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В окупантів нічого не виходить

Згодом 810 бригада морської піхоти росії здійснила спробу висадки під Миколаєвом. Їх спіткала така ж доля й росіяни зазнали серйозних втрат.

На їхньому місці я вже здав би прапори й закрив бригаду, бо там дуже великі проблеми з особовим складом,

– зауважив Сергій Братчук.

За його словами, росіяни навіть знімають кухарів з кораблів, щоб поповнити свій особовий склад.

Чи є ризик висадки російського десанту

Речник Одеської ОВА відзначив, що ризик висадки десанту ворога досі лишається. "Ми не можемо сказати, що його немає і він повністю зник, бо ще немає перемоги й немає миру", – пояснив він.

Після здобуття перемоги Україна має провести роботу, щоб зменшити або взагалі ліквідувати домінування Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря. На думку Сергія Братчука, до цього процесу мають долучитися й інші країни, зокрема Туреччина, Болгарія та Румунія, які також зацікавлені в цьому.

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Ворог постійно перегруповує своє корабельно-катерне угруповування. Він намагається тримати його в безпечних для себе районах, щоб уникнути ураження нашими ракетними засобами. 8 серпня росіяни забрали з акваторії Чорного моря свої підводні човни, залишивши тільки надводні ракетоносії. Це може бути пов'язано зі зміною погоди.

Однак загрози ракетних ударів та посилення ракетно-артилерійських обстрілів залишаються. Ворог продовжує тримати у готовності 5 десантних кораблів, які споряджені ракетами типу "Калібр".

Вибухи в Криму 9 серпня суттєво погіршили стан Чорноморського флоту росії. Таку думку висловили у Міністерстві оборони Великої Британії. Там заявили, що спроможність морської авіації флоту зараз значно знижена й цей інцидент змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози.

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