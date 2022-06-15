Подробности рассказал Тарас Высоцкий – первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия. Он заявил, что в этом вопросе Украина сотрудничает с ООН.

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По словам Высоцкого, эта идея важна и нужна. Без нее Украина не сможет реализовать весь экспортный потенциал. Также для этого важен ряд. В частности, необходимо иметь достаточное противокорабельное оружие и гарантированное военное сопровождение.

В настоящее время работа продолжается. Когда будут концевые согласованные детали, об этом сообщат.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия добавил, что пока невозможно оценить, как быстро можно будет разминировать побережье. В частности это зависит от этапа, на котором будет война.

Если до этого времени Украина победит, будет совсем другая скорость. В то же время, если боевые действия будут продолжаться, будут другие риски. По словам Высоцкого, все будет варьироваться от внешних факторов. Есть механизм как достаточно быстрого разминирования, так и наоборот.

Между тем, Украина работает, чтобы подготовить дополнительные мощности по хранению. Они нужны, чтобы сохранять одновременно прошлогодние остатки и новый урожай. Это пригодится, если варианта экспорта через порты все-таки не будет.

Если учитывать прогноз урожайности 2022 года, может возникнуть дефицит в пределах 10 – 15 миллионов тонн.

Поэтому сейчас в качестве плана Б для хранения зерна, в случае невозможности быстрого экспорта, завозятся мобильные элеваторные банки и рукава, чтобы иметь в резерве потенциальное оборудование для хранения этих дополнительных тонн.

– заявил Высоцкий.

Он добавил, что всего в Украине есть тысячи элеваторных мощностей. Они распределены по всей территории Украины.

Россияне воруют семена подсолнечника

Российские захватчики на временно оккупированных территориях продолжают цинично обворовывать местное население. Особо врага интересует сельскохозяйственная продукция.

Иван Федоров – мэр Мелитополя – заявил, что российские захватчики пытаются похитить всю продукцию, имеющую ценность не только на украинских, но и на международных рынках.

"3 дня назад они пошли на следующий шаг и начали забирать максимально у фермеров и элеваторов семян подсолнечника. Если они начинали с зерна, потом – наши ягоды и фрукты, то сегодня – семена подсолнечника",

– подчеркнул Федоров.

Он добавил, что семена подсолнечника вывозят целыми вагонами .

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