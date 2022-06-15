Деталі розповів Тарас Висоцький – перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. Він заявив, що у цьому питанні Україна співпрацює з ООН.

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За словами Висоцького, ця ідея – важлива та потрібна. Без неї Україна не зможе реалізувати весь потенціал експортний. Також для цього важлива низка. Зокрема, необхідно мати достатньо протикорабельної зброї та гарантований військовий супровід.

Наразі робота триває. Коли будуть кінцеві узгоджені деталі, про це повідомлять.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства додав, що наразі неможливо оцінити, як швидко можна буде розмінувати узбережжя. Зокрема, це залежить від етапу, на якому буде війна.

Якщо до того часу Україна переможе, буде зовсім інша швидкість. Водночас якщо бойові дії триватимуть, будуть інші ризики. За словами Висоцького, все варіюватиметься від зовнішніх факторів. Є механізм як досить швидкого розмінування, так і навпаки.

Тим часом Україна працює, аби підготувати додаткові потужності зі зберігання. Вони потрібні, аби зберігати водночас торішні залишки та новий врожай. Це знадобиться, якщо варіанту експорту через порти все-таки не буде.

Якщо брати до уваги прогноз врожайності 2022 року, може виникнути дефіцит у межах 10 – 15 мільйонів тонн.

Тому зараз як план Б для зберігання збіжжя, в разі неможливості швидкого експорту, завозяться мобільні елеваторні банки та рукави, аби мати в резерві потенційне обладнання для зберігання цих додаткових тонн,

– заявив Висоцький.

Він додав, що загалом в Україні є тисячі елеваторних потужностей. Вони розподілені по всій території України.

Росіяни крадуть насіння соняшника

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях продовжують цинічно обкрадати місцеве населення. Особливо ворога цікавить сільськогосподарська продукція.

Іван Федоров – мер Мелітополя – заявив, що російські загарбники намагаються викрасти всю продукцію, яка має цінність не лише на українських, а й на міжнародних ринках.

"3 дні тому вони пішли на наступний крок і почали забирати максимально у фермерів та з елеваторів насіння соняшника. Якщо вони починали з зерна, потім – наші ягоди та фрукти, то сьогодні – насіння соняшника",

– наголосив Федоров.

Він додав, що насіння соняшника вивозять цілими вагонами.

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