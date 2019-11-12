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      Существует три варианта возвращения оккупированных территорий, – Вакарчук

      29 Читати новину українською
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / dniprograd

      По мнению народного депутата от партии "Голос" Святослава Вакарчука есть три варианта возвращения Украиной оккупированных территорий: военный путь, реализация Минских договоренностей и замораживание конфликта.

      Об этом Вакарчук рассказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

      Интересно: Арахамия объяснил, чем Украина грозит выход из минских соглашений

      Сегодня есть три варианта для Украины: вариант первый – начать военную операцию, дойти до границы и победно завершить войну. Мало кто верит, что это возможно. Этот вариант на сегодняшний день, я подчеркиваю на сегодняшний день, невозможен. Хотя украинская армия и Генштаб должны быть готовы к такому сценарию,
      – считает Вакарчук.

      Вторым вариантом лидер партии "Голос" назвал выполнения Минских соглашений, которые он считает навязанными Россией и не понимает почему украинская власть использует его для завершения войны на Донбассе.

      "В Минских соглашениях записано, что вы, уважаемые украинцы, должны инкорпорировать тот Донбасс в том состоянии, в каком он есть, заставить себя провести там неконтролируемые выборы и фактически впустить эту территорию, которую мы пять лет не контролировали ни политически, ни экономически , ни юридически в Украине", – сказал нардеп.

      По его словам, в действующей экономической и политической ситуации такие действия могут привести к катастрофическим последствиям, среди которых потери независимости и суверенитета.

      Третьим вариантом Вакарчук предлагает не спешить и усиливать украинскую армию, усиливать украинскую экономику "наращивать мышцы" и приготовиться в любой момент дипломатично или иным путем вернуть аннексированные территории.

      Я подчеркиваю: все наши аннексированы территории, включая Крым, потому что в Минске речи о Крыме не идет вообще,
      – утверждает Вакарчук.

      Он называет первый вариант нереалистичным, второй таким, который приведет к потере независимости, а третий путь лидер "Голоса" называет болезненным, но не приемлемым для всех, однако наиболее реалистичным.

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      11 ноября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Война на Донбассе Минские договоренности Святослав Вакарчук - новости Партия Голос Новости Украины Новости политики
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