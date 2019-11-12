Існує три варіанти повернення окупованих територій, – Вакарчук

На думку народного депутата від партії "Голос" Святослава Вакарчука є три варіанти повернення Україною окупованих територій: військовий шлях, реалізація Мінських домовленостей і заморожування конфлікту.

Про це Вакарчук розповів в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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Сьогодні є три варіанти для України: варіант перший – почати військову операцію, дійти до кордону і переможно завершити війну. Мало хто вірить, що це можливо. Цей варіант на сьогоднішній день, я підкреслюю на сьогоднішній день, є неможливим. Хоча українська армія і Генштаб повинні бути готові до такого сценарію,

– вважає Вакарчук.

Другим варіантом лідер партії "Голос" назвав виконання Мінських угод, які він вважає нав'язаними Росією і не розуміє чому українська влада використовує його для завершення війни на Донбасі.

"У Мінських угодах записано, що ви, шановні українці, повинні інкорпорувати той Донбас в тому стані, в якому він є, змусити себе провести там неконтрольовані вибори і фактично впустити цю територію, яку ми п'ять років не контролювали ні політично, ні економічно, ні юридично в Україні", – сказав нардеп.

За його словами, в чинній економічній і політичній ситуації такі дії можуть призвести до катастрофічних наслідків, серед яких втрати незалежності і суверенітету.

Третім варіантом Вакарчук пропонує не поспішати і посилювати українську армію, посилювати українську економіку, "нарощувати м'язи" і приготуватися в будь-який момент дипломатично або іншим шляхом повернути анексовані території.

Я підкреслюю: всі наші анексовані території, включно з Кримом, тому що в Мінську мови про Крим не йде взагалі,

– стверджує Вакарчук.

Він називає перший варіант нереалістичним, другий таким, який приведе до втрати незалежності, а третій шлях лідер "Голосу" називає болючим, не прийнятним для всіх, однак найбільш реалістичним.