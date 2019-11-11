Арахамія пояснив, чим Україні загрожує вихід з Мінських угод

Вихід України з мінських домовленостей призведе до скасування міжнародних санкцій проти Росії. Вони були введені проте Кремля за незаконну анексію Криму та розв'язання війни на Донбасі.

Про це сказав голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія коментуючи заяву партії "Голос", яка й пропонувала, аби Україна вийшла з мінського процесу.

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Нардеп відзначив, що вихід з мінських домовленостей – взагалі дуже недоречний шлях для України.

Несподівано для мене звучить така заява, тому що партію "Голос" я дуже поважаю, шаную їхні компетенції. Але будь-який вихід за нашою ініціативою з мінських домовленостей означає майже автоматичне скасування багатьох санкцій щодо Росії. Я не знаю, чи хтось в цій країні є, хто зацікавлений в скасуванні санкцій щодо РФ,

– наголосив Арахамія.

За його словами, лідер "Голосу" Святослав Вакарчук занепокоєний подальшою стратегією нормандського формату і тому пропонує Україні зупинитися, аби накопичити фінансовий, військовий, дипломатичний ресурси.

Партія "Голос" 8 листопада заявила, що Україна має вийти з Мінських угод і "заморозити ситуацію" до посилення власних позицій. Це – нібито єдиний ефективний шлях для країни.

Що казав сам Арахамія про переговори України? Давид Арахамія нещодавно заявив, що Україні давно пора змінювати позицію щодо переговорів по Донбасу. Проте, перед цим потрібно закінчити зі старим форматом.



Відтак, за його словами, майбутня зустріч лідерів у нормандському форматі має два основні варіанти: або покаже його спроможність для припинення війни на Донбасі, або стане підставою для зміни переговорної позиції України і формату переговорів.