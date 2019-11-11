Арахамия объяснил, чем Украине грозит выход из Минских соглашений

Выход Украины из минских договоренностей приведет к отмене международных санкций против России. Они были введены против Кремля за незаконную аннексию Крыма и развязывание войны на Донбассе.

Об этом сказал председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия комментируя заявление партии "Голос", которая и предлагала, чтобы Украина вышла из минского процесса.

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Нардеп отметил, что выход из минских договоренностей – вообще очень неуместный путь для Украины.

Неожиданно для меня звучит такое заявление, потому что партию "Голос" я очень уважаю, уважаю их компетенции. Но любой выход по нашей инициативе относительно Минских договоренностей означает почти автоматическую отмену многих санкций в отношении России. Я не знаю, кто в этой стране есть, кто заинтересован в отмене санкций в отношении РФ,

– подчеркнул Арахамия.

По его словам, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук обеспокоен дальнейшей стратегией нормандского формата и поэтому предлагает Украине остановиться, чтобы накопить финансовый, военный, дипломатический ресурсы.

Партия "Голос" 8 ноября заявила, что Украина должна выйти из Минских соглашений и "заморозить ситуацию" к усилению собственных позиций. Это – якобы единственный эффективный путь для страны.

Что говорил сам Арахамия о переговорах Украины?

Давид Арахамия недавно заявил, что Украине давно пора менять позицию относительно переговоров по Донбассу. Однако, перед этим нужно закончить со старым форматом.



Следовательно, по его словам, предстоящая встреча лидеров в нормандском формате имеет два основных варианта: либо покажет его состоятельность для прекращения войны на Донбассе, или станет основанием для изменения переговорной позиции Украины и формата переговоров.