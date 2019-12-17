Столкновения под Радой: следователи готовят подозрения трем активистам

За столкновения возле Верховной Рады следователи готовят подозрения трем активистам. В полиции также обещают дать правовую оценку поведению других участников события.

Правоохранители также собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы стычек, об этом сообщает пресс-служба полиции на странице в фейсбук.

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Во время столкновений пострадали 17 правоохранителей и двое протестующих. В полиции отмечают, что одному из них другой участник акции протеста попал брусчаткой в голову.

За столкновение возле Верховной Рады Украины следователи готовят подозрения трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям,

– отмечают правоохранители.

Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос - "делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии и участнику боевых действий подполковнику Кулинку Ю. В."

Полиция открыла уголовное производство по статье об угрозах или насильственных действиях против правоохранителей. Сейчас продолжается расследование.

Что надо знать о столкновениях под Верховной Радой?