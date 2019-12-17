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      Столкновения под Радой: следователи готовят подозрения трем активистам

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      Следователи готовят подозрения трем активистам за стычки под Радой / Нацполиция

      За столкновения возле Верховной Рады следователи готовят подозрения трем активистам. В полиции также обещают дать правовую оценку поведению других участников события.

      Правоохранители также собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы стычек, об этом сообщает пресс-служба полиции на странице в фейсбук.

      Важно: Крищенко объяснил, почему полиция решила разогнать протестующих под Радой

      Во время столкновений пострадали 17 правоохранителей и двое протестующих. В полиции отмечают, что одному из них другой участник акции протеста попал брусчаткой в голову.

      За столкновение возле Верховной Рады Украины следователи готовят подозрения трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям,
      – отмечают правоохранители.

      Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос - "делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии и участнику боевых действий подполковнику Кулинку Ю. В."

      Полиция открыла уголовное производство по статье об угрозах или насильственных действиях против правоохранителей. Сейчас продолжается расследование.

      Что надо знать о столкновениях под Верховной Радой?

      • Утром 17 декабря под зданием парламента собрался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о рынке земли. Протестующие выступают против отмены моратория на продажу земельных угодий компаниям и иностранцам.
      • Акцию протеста организовали несколько политических сил, в частности: "Всеукраинское объединение "Свобода", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Аграрная партия" и "Национальный корпус". Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие примерно 1,5-2 тысячи человек.
      • Протестующие никого не выпускали из парламента. Демонстранты начали ставить палатки на проезжей части вблизи здания Верховной Рады. Полиция снесла их. В ответ они начали бросать в правоохранителей камни, палки, бутылки. В гостинице "Киев", где проживают народные депутаты Украины, повылетали окна.
      • Похожие протесты прошли по всей Украине.
      • Спикер парламента Дмитрий Разумков в 16 часов 17 декабря открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Верховной Рады.  Он отметил, что об этом договорились все фракции и депутатские группы.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Новости политики Верховная Рада Рынок земли столкновения Столкновения под Радой
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