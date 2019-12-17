Столкновения под Радой: следователи готовят подозрения трем активистам
За столкновения возле Верховной Рады следователи готовят подозрения трем активистам. В полиции также обещают дать правовую оценку поведению других участников события.
Правоохранители также собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы стычек, об этом сообщает пресс-служба полиции на странице в фейсбук.
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Во время столкновений пострадали 17 правоохранителей и двое протестующих. В полиции отмечают, что одному из них другой участник акции протеста попал брусчаткой в голову.
За столкновение возле Верховной Рады Украины следователи готовят подозрения трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям,
– отмечают правоохранители.
Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос - "делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии и участнику боевых действий подполковнику Кулинку Ю. В."
Полиция открыла уголовное производство по статье об угрозах или насильственных действиях против правоохранителей. Сейчас продолжается расследование.
Что надо знать о столкновениях под Верховной Радой?
- Утром 17 декабря под зданием парламента собрался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о рынке земли. Протестующие выступают против отмены моратория на продажу земельных угодий компаниям и иностранцам.
- Акцию протеста организовали несколько политических сил, в частности: "Всеукраинское объединение "Свобода", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Аграрная партия" и "Национальный корпус". Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие примерно 1,5-2 тысячи человек.
- Протестующие никого не выпускали из парламента. Демонстранты начали ставить палатки на проезжей части вблизи здания Верховной Рады. Полиция снесла их. В ответ они начали бросать в правоохранителей камни, палки, бутылки. В гостинице "Киев", где проживают народные депутаты Украины, повылетали окна.
- Похожие протесты прошли по всей Украине.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков в 16 часов 17 декабря открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Верховной Рады. Он отметил, что об этом договорились все фракции и депутатские группы.