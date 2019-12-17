Сутички під Радою: слідчі готують підозри трьом активістам

Через сутички біля Верховної Ради слідчі готують підозри трьом активістам. У поліції також обіцяють дати правову оцінку поведінці інших учасників події.

Правоохоронці також збирають та аналізують всі фото- і відеоматеріали із сутичок, про це повідомляє пресслужба поліції на фейсбук-сторінці.

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Під час сутичок постраждали 17 правоохоронців та двоє мітингувальників. У поліції зазначають, що одному із них інший учасник акції протесту влучив бруківкою в голову.

Через сутичку біля Верховної Ради України слідчі готують підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим учасникам мітингу та правоохоронцям,

– наголошують правоохоронці.

Наразі лікарі проводять консиліум для того, щоби вирішити питання – "робити чи не робити трепанацію черепу військовослужбовцю Національної гвардії та учаснику бойових дій підполковнику Кулінку Ю.В."

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про погрози або насильницькі дії проти правоохоронців. Наразі триває розслідування.

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