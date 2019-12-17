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      Сутички під Радою: слідчі готують підозри трьом активістам

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      Слідчі готують підозри трьом активістам через сутички під Радою / Нацполіція

      Через сутички біля Верховної Ради слідчі готують підозри трьом активістам. У поліції також обіцяють дати правову оцінку поведінці інших учасників події.

      Правоохоронці також збирають та аналізують всі фото- і відеоматеріали із сутичок, про це повідомляє пресслужба поліції на фейсбук-сторінці.

      Важливо: Крищенко пояснив, чому поліція вирішила розігнати протестувальників під Радою

      Під час сутичок постраждали 17 правоохоронців та двоє мітингувальників. У поліції зазначають, що одному із них інший учасник акції протесту влучив бруківкою в голову.

      Через сутичку біля Верховної Ради України слідчі готують підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим учасникам мітингу та правоохоронцям,
      – наголошують правоохоронці.

      Наразі лікарі проводять консиліум для того, щоби вирішити питання – "робити чи не робити трепанацію черепу військовослужбовцю Національної гвардії та  учаснику бойових дій підполковнику Кулінку Ю.В."

      Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про погрози або насильницькі дії проти правоохоронців. Наразі триває розслідування.

      Що треба знати про сутички під Верховною Радою?

      • Вранці 17 грудня під будівлею парламенту зібрався мітинг, учасники якого вимагають не допустити ухвалення у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Протестувальники виступають проти скасування мораторію на продаж земельних угідь компаніям та іноземцям.
      • Акцію протесту організували кілька політичних сил, зокрема: "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", "Аграрна партія" та "Національний корпус". Загалом, за даними поліції, в акції протесту беруть участь приблизно 1,5-2 тисячі людей.
      • Протестувальники нікого не випускали з парламенту. Демонстранти розпочали ставити намети на проїжджій частині поблизу будівлі Верховної Ради. Поліція знесла їх.У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки. У готелі "Київ", де проживають народні депутати України, повилітали вікна.
      • Схожі протести відбулися по всій Україні.
      • Спікер парламенту Дмитро Разумков о 16 годині 17 грудня відкрив та відразу ж закрив вечірнє засідання Верховної Ради. Він зазначив, що про це домовились всі фракції і депутатські групи.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Поліція Ринок землі Сутички Сутички під Радою
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