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      Столкновения под Радой: в каком состоянии пострадавшие

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      Каково состояние пострадавших в столкновениях под Радой / Нацполиция

      Во время столкновений у здания Верховной Рады 17 декабря пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, один из них – в тяжелом состоянии. К медикам также обратились 11 граждан.

      В медицинские учреждения были доставлены 17 правоохранителей, об этом сегодня сказал заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

      Знайте больше: Протесты под Радой: полиции пришлось успокаивать провокатора – фото, видео

      Яровой также отметил, что к медикам также обратилось 11 граждан, среди них – один журналист. Среди пострадавших правоохранителей – 12 полицейских и 5 нацгвардейцев. Один из них – офицер Нацгвардии Юрий Кулинко – находится в тяжелом состоянии.

      Мужчине должны были провести операцию, но необходимость медицинского вмешательства не подтвердилась. Трепанацию ему не будут делать, сказала жена правоохранителя и представителя Нацгвардии, пишет Obozrevatel. По словам жены Кулинко, состояние мужчины нормальное.

      Полиция открыла уголовное производство по статье об угрозах или насильственных действиях против правоохранителей. Сейчас ведется расследование. Правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме. Следователи готовят подозрения трем активистам.

      Что надо знать о столкновениях под Верховной Радой?

      • Утром 17 декабря под зданием парламента собрался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о рынке земли. Протестующие выступают против отмены моратория на продажу земельных угодий компаниям и иностранцам.
      • Акцию протеста организовали несколько политических сил, в частности: "Всеукраинское объединение "Свобода"", "Всеукраинское объединение "Батькивщина"", "Аграрная партия" и "Национальный корпус". Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие около 1,5-2 тысяч человек.
      • Протестующие никого не выпускали из парламента. Демонстранты начали ставить палатки на проезжей части у здания Верховной Рады. Полиция снесла их. В ответ они начали бросать в стражей порядка камни, палки, бутылки. В гостинице "Киев", где проживают народные депутаты Украины, повылетали окна.
      • Похожие протесты прошли по всей Украине.
      • Спикер парламента Дмитрий Разумков в 16 часов 17 декабря открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Верховной Рады.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Постраждалі Рынок земли Столкновения под Радой
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