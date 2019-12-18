Столкновения под Радой: в каком состоянии пострадавшие

Во время столкновений у здания Верховной Рады 17 декабря пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, один из них – в тяжелом состоянии. К медикам также обратились 11 граждан.

В медицинские учреждения были доставлены 17 правоохранителей, об этом сегодня сказал заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

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Яровой также отметил, что к медикам также обратилось 11 граждан, среди них – один журналист. Среди пострадавших правоохранителей – 12 полицейских и 5 нацгвардейцев. Один из них – офицер Нацгвардии Юрий Кулинко – находится в тяжелом состоянии.

Мужчине должны были провести операцию, но необходимость медицинского вмешательства не подтвердилась. Трепанацию ему не будут делать, сказала жена правоохранителя и представителя Нацгвардии, пишет Obozrevatel. По словам жены Кулинко, состояние мужчины нормальное.

Полиция открыла уголовное производство по статье об угрозах или насильственных действиях против правоохранителей. Сейчас ведется расследование. Правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме. Следователи готовят подозрения трем активистам.

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