Сутички під Радою: у якому стані постраждалі

Під час сутичок під будівлею Верховної Ради 17 грудня постраждали 23 співробітники правоохоронних органів, один із них – у важкому стані. До медиків також звернулись 11 громадян.

До медичних закладів доставили 17 правоохоронців, про це сьогодні сказав заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє пресслужба МВС.

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Яровий також зазначив, що до медиків також звернулося 11 громадян, серед них – один журналіст. Серед постраждалих правоохоронців – 12 поліцейських та 5 нацгвардійців. Один із них – офіцер Нацгвардії Юрій Кулінко – перебуває у тяжкому стані.

Чоловіку мали провести операцію, але необхідність медичного втручання не підтвердилась. Трепанацію йому не робитимуть, сказала дружина правоохоронця та речника Нацгвардії, пише Obozrevatel. За словами дружини Кулінка, стан чоловіка нормальний.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про погрози або насильницькі дії проти правоохоронців. Наразі триває розслідування. Правоохоронці продовжують нести службу у посиленому режимі. Слідчі готують підозри трьом активістам.

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