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      Сутички під Радою: у якому стані постраждалі

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      Який стан постраждалих у сутичках під Радою / Нацполіція

      Під час сутичок під будівлею Верховної Ради 17 грудня постраждали 23 співробітники правоохоронних органів, один із них – у важкому стані. До медиків також звернулись 11 громадян.

      До медичних закладів доставили 17 правоохоронців, про це сьогодні сказав заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє пресслужба МВС.

      Знайте більше: Нові протести під Радою: поліції довелося заспокоювати провокатора – фото, відео

      Яровий також зазначив, що до медиків також звернулося 11 громадян, серед них – один журналіст. Серед постраждалих правоохоронців – 12 поліцейських та 5 нацгвардійців. Один із них – офіцер Нацгвардії Юрій Кулінко – перебуває у тяжкому стані.

      Чоловіку мали провести операцію, але необхідність медичного втручання не підтвердилась. Трепанацію йому не робитимуть, сказала дружина правоохоронця та речника Нацгвардії, пише Obozrevatel. За словами дружини Кулінка, стан чоловіка нормальний.

      Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про погрози або насильницькі дії проти правоохоронців. Наразі триває розслідування. Правоохоронці продовжують нести службу у посиленому режимі. Слідчі готують підозри трьом активістам.

      Що треба знати про сутички під Верховною Радою?

      • Вранці 17 грудня під будівлею парламенту зібрався мітинг, учасники якого вимагають не допустити ухвалення у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Протестувальники виступають проти скасування мораторію на продаж земельних угідь компаніям та іноземцям.
      • Акцію протесту організували кілька політичних сил, зокрема: "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", "Аграрна партія" та "Національний корпус". Загалом, за даними поліції, в акції протесту беруть участь приблизно 1,5-2 тисячі людей.
      • Протестувальники нікого не випускали з парламенту. Демонстранти розпочали ставити намети на проїжджій частині поблизу будівлі Верховної Ради. Поліція знесла їх.У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки. У готелі "Київ", де проживають народні депутати України, повилітали вікна.
      • Схожі протести відбулися по всій Україні.
      • Спікер парламенту Дмитро Разумков о 16 годині 17 грудня відкрив та відразу ж закрив вечірнє засідання Верховної Ради.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Постраждалі Ринок землі Сутички під Радою Верховна Рада Новини політики
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