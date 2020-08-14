Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. За минувшие сутки. 13 августа, противник, как ни странно, ни разу не стрелял по украинским позициям. Впрочем, без нарушения все же не обошлось.

Так, за прошедшие сутки украинские военные задокументировали одно нарушение, совершенное пророссийскими боевиками. Об этом информирует штаб ООС.

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Нарушение: вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.

К счастью, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Впрочем, все же 13 августа стало трагическим днем для Украины на востоке. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава ООС.

Один из них, к сожалению, погиб, другой – получил ранение. Раненому военному сейчас оказывают необходимую врачебную помощь.

С начала текущих суток, 14 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере.

Обратите внимание! С 27 июля вдоль линии разграничения на Донбассе начало действовать перемирие. Боевики хоть и обстреливают украинские позиции, однако их обстрелы – скорее провокативные, чем прицельные. Поэтому, к счастью, ни один из военнослужащих Объединенных сил не погиб и не получил травм в результате стрельбы. Однако за это время все же было зафиксировано несколько смертей среди украинских военных.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала