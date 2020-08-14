Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою За минулу добу. 13 серпня, противник, як не дивно, жодного разу не стріляв по українських позиціях. Втім, без порушення все ж не обійшлось.

Так, минулої доби минулої доби українські воїни задокументували одне порушення, здійснене проросійськими бойовиками. Про це інформує штаб ООС.

Втрата Залишились син і донька: що відомо про загиблого на Донбасі Сергія Поховича

Порушення: поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік українських підрозділів.

На щастя, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Втім, все ж 13 серпня стало трагічним днем для України на Сході. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці зі складу ООС.

Один із них, на жаль, загинув, інший – отримав поранення. Пораненому воїну наразі надають необхідну лікарську допомогу.

Від початку поточної доби, 14 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою.

Зверніть увагу! З 27 липня уздовж лінії розмежування на Донбасі почало діяти перемир'я. Бойовики хоч і обстрілюють українські позиції, проте їхні обстріли – радше провокативні, аніж прицільні. Тому, на щастя, жоден з військовослужбовців Об'єднаних сил ані не загинув, ані не зазнав травм внаслідок стрілянини. Однак, за цей час все ж було зафіксовано кілька смертей серед українських військових.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу