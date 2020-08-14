Доба на Донбасі: бойовики хоч і не стріляли, та домовленості порушили – як
Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою За минулу добу. 13 серпня, противник, як не дивно, жодного разу не стріляв по українських позиціях. Втім, без порушення все ж не обійшлось.
Так, минулої доби минулої доби українські воїни задокументували одне порушення, здійснене проросійськими бойовиками. Про це інформує штаб ООС.
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Порушення: поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік українських підрозділів.
На щастя, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Втім, все ж 13 серпня стало трагічним днем для України на Сході. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці зі складу ООС.
Один із них, на жаль, загинув, інший – отримав поранення. Пораненому воїну наразі надають необхідну лікарську допомогу.
Від початку поточної доби, 14 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою.