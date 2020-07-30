За сутки 29 июля пророссийские боевики совершили лишь один выстрел провокационного характера. За 30 июля оккупанты тоже уже успели открыть огонь. Однако украинские войска на провокации не ответили.

Боевики совершили провокационный обстрел

С начала действия режима прекращения огня среди украинских военных нет потерь и раненых. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

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Боевики совершили один выстрел из подствольного гранатомета вблизи Новолуганского 29 июля. Однако, отмечают в штабе ООС, он был неприцельным и провокационным. Поэтому огневого ответа от украинской стороны не было.

Украинские военные огонь не открывали

С начала 30 июля противник совершил очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского. Оккупанты стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. На провокации наши защитники не отреагировали.

Граждане Украины могут быть уверены в том, что их Вооруженные Силы всегда готовы выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности нашей Родины, защитить мир и покой украинцев,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Что известно о режиме полного прекращения огня? Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01. Его согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.

За первые дни перемирия наблюдатели ОБСЕ насчитали 121 нарушение.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала