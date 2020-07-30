За добу 29 липня проросійські бойовики здійснили лише один постріл провокативного характеру. За 30 липня окупанти теж вже встигли відкрити вогонь. Проте українські війська на провокації не відповіли.

Бойовики здійснили провокативний обстріл

Від початку дії режиму припинення вогню серед українських військових немає втрат та поранених. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

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Бойовики здійснили один постріл із підствольного гранатомета поблизу Новолуганського 29 липня. Проте, зазначають у штабі ООС, він був неприцільним та провокативним. Отож вогневої відповіді від української сторони не було.

Українські військові вогонь не відкривали

Від початку 30 липня ворог здійснив черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського. Окупанти стріляли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. На провокації наші захисники не відреагували.

Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що їх Збройні Сили завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Що відомо про режим повного припинення вогню? Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01. Його погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.

За перші дні перемир'я спостерігачі ОБСЄ нарахували 121 порушення.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу