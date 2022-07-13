Источники 24 канала в ОВА рассказали о ситуации в регионах на утро 13 июля. Традиционно есть области, которые можно назвать относительно спокойными, а те, где продолжаются боевые действия и частые обстрелы.

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Где было спокойно

Относительно спокойно ночь прошла в следующих областях:

Волынский

Закарпатской

Ровенский

Ивано-Франковский

Львовской

Черновицкой

Винницкой

Запорожский

Хмельницкий

Тернопольской

Кировоградской

Черкасский

Одесский

Полтавской

Черниговский

Сумской

Житомирской

Киевской.

Ситуация в Днепропетровской и Харьковской областях

В Днепропетровской области за ночь наши воины сбили над Никопольским районом два вражеских беспилотника. Были два обстрела этого района из РСЗО. Атаковали город Никополь, Красногригорьевскую и Мировскую общины. В Мировском обществе повредили учреждение социальной инфраструктуры, в Красногригорьевской — линию электропередач. Без света осталось несколько тысяч человек, работали аварийные бригады электриков. По предварительной информации, пострадавших не было.

Ракеты ночью прилетели и по Харькову, сработало ПВО. К счастью, без пострадавших. В сутки

оккупанты обстреляли из РСЗО Индустриальный район Харькова, пятеро раненых.

В области россияне обстреливали Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. Разрушения получили частные дома, хозяйственные постройки, были пожары на открытых территориях. В Золочевской общине ранен один человек. Двое снимаемых есть в Дергачевской общине, также двое – в Изюмском районе. В Слатино погиб один человек.

Борьба на Донбассе

Луганская область под обстрелами авиации и артиллерии. Били по Верхнекаменскому и Белогоровке. За сутки нанесли четыре ракетных и два авиационных удара.

Артиллерия оккупантов продолжает разрушать эти и близлежащие населенные пункты – 13 раз применяли этот вид оружия в сторону мирных домов. Также активизировались враждебные ДРГ.

На оккупированных территориях продолжаются "кадровые назначения": "прокуратуру Северодонецка" возглавил предатель Украины, бывший адвокат Саркисян.

В Донецкой области также не стихают обстрелы. В Авдеевке обстреляли жилищный сектор, район церкви, садового общества и Дома культуры. В Красногоровке, Торецке и Бахмуте пострадал жилищный сектор. Утром были ракетные удары по Константиновке, Краматорску, Нью-Йорку. Есть разрушенные жилые дома и инфраструктура, раненые среди гражданских, информацию уточняют. За сутки при области – 4 погибших, 8 раненых.

Как прошли сутки на Юге

В Николаевской области ночью обстреляли окрестности села Новоалександровка Ингульской общины. Обошлось без повреждений и пострадавших.

Утром 13 июля россияне обстреляли село Широкое, обстрелы были преимущественно за пределами населенного пункта. Пострадавших нет.

Также враг продолжает обстрелы населенных пунктов Березнеговатской общины по линии разграничения. Также под обстрелами оказались территории возле населенных пунктов Березнеговатое, Кавказ, Семеновка и Высунск.

В Херсонской области ситуация остается напряженной дальше по всему региону. Взрывы в Новой Каховке повредили многие объекты инфраструктуры и дома местных жителей. Удалось уничтожить технику оккупантов, в том числе ракеты и боеприпасы.

Обстрелы и взрывы продолжаются и в районах. В результате боев в Бериславском районе есть погибшие и раненые. В дальнейшем сообщают о похищении людей. В Херсоне стало больше российских патрульных полицейских.

Борьба на фронте

Министерство обороны Великобритании провозглашает, что в ближайшее время россияне активизируются для наступления на Донбассе. Они будут пытаться захватить несколько городов по дороге в Славянск и Краматорск. Захотят взять Северск и Долину.

Из-за циничных обстрелов врага, которыми он просто поливает украинские населенные пункты, страдают мирные украинцы. В частности, российские оккупанты обстреляли Северск на Донетчине. В результате атаки ранены мальчики в возрасте 2 и 17 лет. Младший ребенок находится в тяжелом состоянии.

В Генштабе говорят, что ВСУ удалось успешно отразить штурм вблизи Довгенького и Долины. Но враг не останавливается. Не исключено продолжение штурмов. Их оккупанты будут осуществлять для улучшения своего тактического положения. А это им необходимо для того, чтобы появилась возможность наступать в направлении Изюм – Славянск.

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