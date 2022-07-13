Джерела 24 каналу в ОВА розповіли про ситуацію в регіонах на ранок 13 липня. Традиційно є області, які можна назвати відносно спокійними, а є ті, де тривають бойові дії та часті обстріли.

Читайте також Є загиблі та поранені: росіяни потужно обстріляли Донеччину – моторошні відео

Де було спокійно

Відносно спокійно ніч минула у таких областях:

Волинській

Закарпатській

Рівненській

Івано-Франківській

Львівській

Чернівецькій

Вінницькій

Запорізькій

Хмельницькій

Тернопільській

Кіровоградській

Черкаській

Одеській

Полтавській

Чернігівській

Сумській

Житомирській

Київській.

Ситуація на Дніпропетровщині та Харківщині

У Дніпропетровській області за ніч наші воїни збили над Нікопольським районом два ворожих безпілотники. Було два обстріли цього району з РСЗВ. Атакували місто Нікополь, Червоногригорівську та Мирівську громади. У Мирівській громаді пошкодили заклад соціальної інфраструктури, у Червоногригорівській — лінію електропередач. Без світла залишились кілька тисяч людей, працювали аварійні бригади електриків. За попередньою інформацією, постраждалих не було.

Ракети вночі прилетіли й по Харкову, спрацювала ППО. На щастя, без постраждалих. За добу

окупанти обстріляли з РСЗВ Індустріальний район Харкова, п'ятеро поранених.

В області росіяни обстрілювали Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. Руйнування отримали приватні будинки, господарчі споруди, були пожежі на відкритих територіях. У Золочівській громаді поранена одна людина. Двоє пранених є в Дергачівській громаді, також двоє – в Ізюмському районі. В Слатиному загинула одна людина.

Боротьба на Донбасі

Луганська область далі під обстрілами авіації та артилерії. Били по Верхньокам'янському та Білогорівці. За добу завдали чотири ракетних та два авіаційних удари.

Артилерія окупантів продовжує руйнувати ці та прилеглі населені пункти – 13 разів застосовували цей вид зброї у бік мирних будинків. Також активізувалися ворожі ДРГ.

На окупованих територіях продовжуються "кадрові призначення" : "прокуратуру Сєвєродонецька" очолив зрадник України, колишній адвокат Саркисян.

На Донеччині також не стихають обстріли. В Авдіївці обстріляли житловий сектор, район церкви, садового товариства та Будинку культури. В Красногорівці, Торецьку та Бахмуті постраждав житловий сектор. Зранку були ракетні удари по Костянтинівці, Краматорську, Нью-Йорку. Є зруйновані житлові будинки та інфраструктура, поранені серед цивільних, інформацію уточнюють. За добу пр області – 4 загиблих, 8 поранених.

Як минула доба на Півдні

У Миколаївській області вночі обстріляли околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Обійшлось без пошкоджень та постраждалих.

Зранку 13 липня росіяни обстріляли село Широке Широківської громади, обстріли були переважно поза межами населеного пункту. Постраждалих немає.

Також ворог продовжує обстріли населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Також під обстрілами опинилися території біля населених пунктів Березнегувате, Кавказ, Семенівка та Висунськ.

На Херсонщині ситуація залишається напруженою далі по всьому регіону. Вибухи в Новій Каховці пошкодили багато об'єктів інфраструктури та будинків місцевих мешканців. Вдалоь знищити техніку окупантів, зокрема ракети та боєприпаси.

Обстріли та вибухи тривають і у районах. Внаслідок боїв у Бериславському районі є загиблі та поранені. Надалі повідомляють про викрадення людей. У Херсоні побільшало російських патрульних поліцейських.

Боротьба на фронті

Міністерство оборони Великої Британії пронозує, що найближчим часом росіяни активізуються для наступу на Донеччині. Вони намагатимуться захопити кілька міст дорогою до Слов'янська і Краматорська. Захочуть взяти Сіверськ та Долину.

Натомість через цинічні обстріли ворога, якими він просто поливає українські населені пункти, страждають мирні українці. Зокрема, російські окупанти обстріляли Сіверськ на Донеччині. Внаслідок атаки поранено хлопчиків віком 2 та 17 років. Менша дитина перебуває у важкому стані.

У Генштабі кажуть, що ЗСУ вдалось успішно відбити штурм поблизу Довгенького та Долини. Але ворог не зупиняється. Не виключеним є продовження штурмів. Їх окупанти здійснюватимуть для покращення свого тактичного становища. А це їм необхідно для того, щоб з'явилась можливість наступати у напрямку Ізюм – Слов'янськ.

Дізнайтесь більше про втрати ворога: дивіться відео