Загалом через повномасштабне вторгнення росії в Україну постраждала понад тисяча дітей. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 13 липня.

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У Сіверську окупанти поранили двох дітей

12 липня в місті Сіверськ Донецької області внаслідок обстрілів поранено двоє хлопчиків 2 та 17 років. Дворічна дитина в тяжкому стані,

– мовиться в повідомленні.

Також під час проведення аварійно-рятувальних робіт в Часовому Яру Донецької області знайшли тіло 9-річного хлопчика. Він загинув внаслідок ворожих обстрілів 9 липня.

Скільки дітей вже загинуло

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, на руках росіян 349 загиблих українських дітей. Ще понад 652 неповнолітніх отримали поранення різного ступеню тяжкості.

На жаль, цифри можуть бути більшими, адже в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях точні дані дізнатися неможливо.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій – 352;

Харківській – 190;

Київській – 116;

Чернігівській – 68;

Луганській – 61;

Миколаївській – 53;

Херсонській – 52;

Запорізькій – 31.

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