Всего из-за полномасштабного вторжения России в Украину пострадало более тысячи детей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 13 июля.

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В Северске оккупанты ранили двоих детей

12 июля в городе Северск Донецкой области в результате обстрелов ранены двое мальчиков 2 и 17 лет. Двухлетний ребенок в тяжелом состоянии,

– говорится в сообщении.

Также во время проведения аварийно-спасательных работ во Временном Яру Донецкой области обнаружили тело 9-летнего мальчика. Он погиб в результате вражеских обстрелов 9 июля.

Сколько детей уже погибло

По официальной информации ювенальных прокуроров, на руках россиян 349 погибших украинских детей. Еще более 652 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.

К сожалению, цифры могут быть больше, ведь в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях точные данные узнать невозможно.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой – 352;

Харьковской – 190;

Киевской – 116;

Черниговской – 68;

Луганской – 61;

Николаевской – 53;

Херсонской – 52;

Запорожской – 31.

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