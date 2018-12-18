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      Сутки на Донбассе: боевики понесли потери

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      В минувшие сутки боевики обстреливали украинские позиции 7 раз
      В минувшие сутки боевики обстреливали украинские позиции 7 раз / Фото з відкритих джерел

      За прошедшие сутки,17 декабря, пророссийские боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, однако ни один украинский военный не пострадал. Зато разведка сообщает, что удалось уничтожить одного боевика и еще 4 ранить.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в сводке на Facebook.

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      Так, оккупанты обстреливали украинские опорные пункты из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении.

      В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных в районе поселка Славное, на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении,
      – говорится в сообщении.

      В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал. При этом разведка сообщает, что один оккупант был уничтожен и еще 4 ранены.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости политики
      Источник: 24 Канал
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