Сутки на Донбассе: боевики понесли потери

За прошедшие сутки,17 декабря, пророссийские боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, однако ни один украинский военный не пострадал. Зато разведка сообщает, что удалось уничтожить одного боевика и еще 4 ранить.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в сводке на Facebook.

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Так, оккупанты обстреливали украинские опорные пункты из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении.

В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных в районе поселка Славное, на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении,

– говорится в сообщении.

В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал. При этом разведка сообщает, что один оккупант был уничтожен и еще 4 ранены.