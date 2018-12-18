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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Доба на Донбасі: бойовики зазнали втрат

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      Минулої доби бойовики обстрілювали українські позиції 7 разів
      Минулої доби бойовики обстрілювали українські позиції 7 разів / Фото з відкритих джерел

      Минулої доби,17 грудня, проросійські бойовики 7 разів обстріляли українські позиції, однак жоден український військовий не постраждав. Натомість розвідка повідомляє, що вдалось знищити одого бойовика та ще 4 поранити.

      Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у зведенні на Facebook.

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      Так, окупанти обстрілювали українські опорні пункти із гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку.

      Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових в районі селища Славне на Донецькому напрямку, а також в районі населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку,
      – мовиться у повідомленні. 

      Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав. При цьому розвідка повідомляє, що одного окупанта було знищено та ще 4 поранено.

       

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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