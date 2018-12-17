Погана прикмета – топтати прапор України: на Донбасі ліквідовано командира бойовиків
Ще 6 грудня на Донбасі було ліквідовано чергового місцевого бойовика. Він відзначився, зокрема, тим, що топтався по прапору України.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".
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За словами, українського воїна, звати загиблого Олексій Бірюлін і народився той 13 березня 1969 року у російському Кіровську.
Народився ліквідований бойовик у російському Кіровську
"Погана прикмета топтати прапор України, саме на День ЗСУ спрацювала карма", – підкреслив він.
Бірюлін українцям запам'ятається тим, що топтав прапор України
Також Штефан зауважив, що обставини його смерті наразі з’ясовуються.
Бірюлін (у центрі, верхній ряд) загинув 6 грудня
Відповідно до інформації на сайті "Миротворець", Бірюлін був командиром підрозділу бойовиків і брав участь у боях за Дебальцево.
Що відомо про ліквідованого командира бойоків Бірюліна
Крім того, відомо, що у нього залишилася дружина Лариса (1966 рік народження).
Нагадаємо, раніше Анатолій Штефан розповідав про знищення бойовика Дениса Єфременка з позивним "Морячок". Загиблий у 2016 році, зокрема, заявляв, що застрелив українського добровольця, відомого оперного співака Василя Сліпака.
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